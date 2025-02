Narrozunft Villingen Was ist in der Fasnetkiste eigentlich drin?

Die Fasnetkiste, ein Projekt der Historischen Narrozunft Villingen, soll Kindern das Brauchtum auf spielerische Weise näher bringen. 50 Kisten sind inzwischen in der Stadt im Umlauf. Doch was verbirgt sich eigentlich in der Holzkiste?