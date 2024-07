Die Gäste erwartet drei Tage lang ein Programm mit viel Musik und ein abwechslungsreiches Speise- und Getränkeangebot, teilt die Narrozunft mit.

Start zum Zunftfest ist am Freitag, 12. Juli, um 18.30 Uhr, am Samstag um 10 Uhr und am Sonntag um 10.30 Uhr. Am Sonntag endet die Veranstaltung um 17 Uhr, damit niemand am Abend das EM-Endspiel verpasst.

Lesen Sie auch

Die Speise- und Getränkekarte bietet für jeden Geschmack etwas. Als besonderes Angebot gibt es am Samstag und Sonntag Köttbullar, die bekannten schwedischen Fleischbällchen.

Ergänzt durch Schaschlik, Burger – auch vegetarisch – oder Würste. Zudem werden frische Salatteller serviert. Selbst gebackene Kuchen und Torten verführen zum Schlemmen. Für die geschmackliche Alternative steht seit vielen Jahren der Gourmetstand, der Flammkuchen in verschiedenen Varianten, Pulled Pork Sandwichs, Spareribs und einen speziellen Barbecue-Teller offeriert. Am Abend kommen noch unterschiedliche Cocktails hinzu.

Viel Musik

An allen drei Festtagen sorgen regionale Gruppen und Musikkapellen für gute Laune und Stimmung. Am Freitagabend, ab 19 Uhr, gibt es mit dem Auftritt der populären Dörr- Brüder gleich ein Highlight. Die Villinger Stadtmusikanten beginnen mit ihrem breiten Repertoire an unterschiedlichen Musikrichtungen den Samstag beschwingt, während am Abend die Klosterbrass mit Hits aus den 60ern bis in die 2000er für musikalischen Dampf sorgt.

Unsere Empfehlung für Sie Sommerfest der Villinger Narrozunft Rund eine Tonne Pommes geht über den Tresen Das Sommerfest der Historischen Narrozunft lockte viele Gäste in den Spitalgarten in der Villinger Innenstadt.

Die vielseitige Unterhaltungskapelle der Villinger Stadtharmonisten begleitet am Sonntagvormittag den Frühschoppen. Kultiger Treffpunkt auf den Zunftsommerfesten ist der Weinbrunnen der Wueschtgruppe, der Freitag und Samstag ab 19 Uhr und am Sonntagmittag geöffnet ist. Viele Festbesucher nehmen am Freitag und Samstag am Weinbrunnen noch gerne einen „Absacker“.

Das Fest über dreht sich immer wieder das Glücksrad. Dabei gibt es schöne Preise, schreibt die Narrozunft. Am Sonntag ist ein Unterhaltungsprogramm für Kinder geplant.

Es gibt einen Bierpass

Auch in diesem Jahr gibt es beim Zunftfest einen „Bierpass“ mit fünf oder zehn Gläsern Bier. Wer den Zehner-Pass kauft, für den ist der elfte Gerstensaft umsonst. Bierpassinhaber müssen sich ihr Getränk allerdings selbst an der Ausgabe holen. Letzteres gilt auch für die Käufer von Schorle- oder Aperol-Spritzpässen, die zum ersten Mal angeboten werden. Hier gibt es ebenfalls Zehner- und Fünfer-Karten mit je einem Gratisgetränk bei dem Zehner-Pass.

Zunftmeister Anselm Säger, sein Vize Alexander Brüderle und die gesamte Sommerfestcrew freuen sich auf unterhaltsame Narrofesttage im Spitalgarten, die wieder zu einem großen Treffen der Mitglieder und Freunde der Zunft werden sollen. Anselm Säger: „Wie bei uns nicht anders gewohnt, kommt jeder Besucher absolut auf seine Kosten. Die Besucher können sich auf ein attraktives Sommerfest freuen.“