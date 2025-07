Von Freitag, 11. Juli, bis Sonntag, 13. Juli, lädt die Historische Narrozunft zu ihrem beliebten Sommerfest mitten im Herzen der Stadt ein.

Zunftmeister Anselm Säger, sein Vize Alexander Brüderle und die gesamte Sommerfestcrew freuen sich, nachdem das Sommerfest im vergangenen Jahr witterungsbedingt abgesagt werden musste, jetzt besonders auf unterhaltsame Narrofesttage 2025 im Spitalgarten. Anselm Säger und Alex Brüderle unisono: „Unser Sommerfest soll wieder zu einem großen Treffen der Mitglieder und Freunde der Zunft werden. Bei uns kommt jeder Besucher absolut auf seine Kosten.“

Lesen Sie auch

Die Besucher erwartet ein Programm mit viel Musik und ein abwechslungsreiches Speise- und Getränkeangebot. Das Zunftfest startet am Freitag um 18 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils um 10 Uhr. Am Sonntag endet die dreitätige Veranstaltung um 19 Uhr.

Viel Musik

An allen drei Festtagen stehen lokale Gruppen und Musikkapellen auf der Bühne und sorgen für gute Laune und Stimmung. Am Freitagabend, ab 19.30 Uhr, kommt es mit dem Auftritt der populären Dörr Brüder zu einer musikalischer Besonderheit. Die Villinger Stadtmusikanten beginnen mit ihrem breiten Repertoire an unterschiedlichen Musikrichtungen den Samstag, ab 10.30 Uhr, beschwingt, während am Abend ab 20.30 Uhr die Klosterbrass mit Hits aus den 1960ern bis in die 2000er für musikalischen Dampf sorgt. Die vielseitige Unterhaltungskapelle der Villinger Stadtharmonisten begleitet am Sonntagvormittag, ab 11.30 Uhr, Frühschoppen und Mittagessen.

Auf jedem Zunftsommerfest ist der Weinbrunnen der Wueschtgruppe, der Freitag und Samstag ab 19 Uhr und am Sonntagnachmittag geöffnet ist, kultiger Treffpunkt. Das Fest über dreht sich immer wieder das Glücksrad. Es gibt schöne Preise, teilt die Narrozunft mit.

Was neu ist

Erneut gibt es beim Zunftfest einen „Bierpass“ mit fünf oder zehn Gläsern Bier, informiert die Zunft weiter. Wer den Zehner-Pass kauft, für den ist der elfte Gerstensaft umsonst. Bierpassinhaber müssen sich ihr Getränk allerdings selbst an der Ausgabe holen, einlösen bei den Bedienungen ist nicht möglich. Letzteres gilt auch für die Käufer von „Aperol Spritz-Pässen“.

Neu: Zum ersten Mal kann auf dem Sommerfest der Narrozunft an der Hauptkasse und am Gourmetstand (nicht bei den Bedienungen) mit Bankkarte bezahlt werden.