Narri Narro Schwäbisch-alemannische Fastnacht beginnt

Konstanz/VS-Schwenningen - Fastnachts-Fans fiebern diesem Tag schon seit Wochen entgegen: Am Montag starten die Narren im Südwesten wieder in ihre fünfte Jahreszeit. Am Dreikönigstag sind vielerorts die Zünfte unterwegs, um die Fastnacht mit dem traditionellen "Einschnellen" einzuläuten: Dabei schwingen die Narren ihre Karbatschen und Peitschen. In anderen Städten und Gemeinden - beispielsweise in Schwenningen - wird symbolisch der Staub des Vorjahres von den hölzernen Masken und dem "Häs" - dem Gewand - entfernt.