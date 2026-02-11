Narretei zum Motto „Zauberwald“: Istein lässt die Fasnacht hochleben

Von früh bis spät dreht sich für die Organisatoren nun alles um die Isteiner Fasnacht. Zu den Umzügen an Fasnachtssonntag und Rosenmontag werden je 600 Hästräger erwartet.

Für den Vorsitzenden Lukas Britsche sowie weitere Vorstandsmitglieder des Vereins Isteiner Fasnacht zur Förderung traditionellen Brauchtums ist wieder Urlaubszeit – eine sehr fordernde. Eine Woche vor und eine Woche nach den närrischen Tagen haben sie sich für die Organisation eine Auszeit vom Beruf genommen. Und die brauche es auch, wie Britsche im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt.

Denn in diesen zwei Wochen sei er voll ausgebucht und beschäftigt sowie telefonisch permanent erreichbar: „Morgen früh starten wir voll durch. “ Der Dienstag stünde noch voll im Zeichen von Materiallieferungen und deren Sichtung, während am Mittwoch der Aufbau beginnt. Unter dem Motto „Zauberwald“ der Isteiner Fasnacht startet dann am Schmutzige Dunnschdig der Hemdglunkiumzug am Gasthaus Sternen. Durch die Vorstadt geht es dann über die Neue Straße zur Schlüsselübergabe am Rathaus.

Beim Ball in der Festhalle können die Glunkis mit DJ Royal bis 1.30 Uhr feiern, bis etwa 3.30 Uhr wird die Veranstaltung dann die Organisatoren beschäftigen. Denn dann heißt es Aufräumen und Durchfegen. Am Freitagmorgen gegen 6.30 Uhr ist Schulhofreinigen angesagt, ab 10 Uhr unterstützt dann eine Fachfirma die Narren.

Denn auch die Halle muss für die Kinderfastnacht am Samstag sauber und scherbenfrei sein. „Wir erwarten nicht übermäßig viel Müll, aber wir wollen aus Sicherheitsgründen alles möglichst lupenrein haben“, erklärt Britsche. Denn Kinder würden auch mal was vom Boden aufheben und sollten sich dabei nicht verletzen.

Respekt steht im Zentrum

Für ihn immer im Zentrum der Fasnacht stehe der Respekt, zwischen kleinen und großen Narren ebenso wie zwischen Zuschauern, Anwohnern und Umzugsteilnehmern. Schwierigkeiten konnte Britsche bisher in Istein nicht erleben, etwa wenn Besucher zu dicht an die Strecke oder die Narren im Umzug heranrückten oder unachtsam deren Laufwege kreuzten.

Jeweils 600 Teilnehmer und ebenso viele Besucher erwartet der Vorsitzende zum Umzug am Fasnachtssonntag und zum Nachtumzug an Rosenmontag. In Istein seien die Straßen breit genug und die Umzugsstrecke ausreichend lang, so dass die Zuschauer sich verteilen könnten. Im Gespräch mit unserer Zeitung zeigte er sich dankbar für „entspannte Anwohner“. Zugleich achteten die Narren darauf, auch Gärten und Zufahrten sauber zu halten.

Isteiner Fasnacht weiter voranbringen

„Die Isteiner Fasnacht liegt mir am Herzen“, sagt Britsche, die er von Kindesbeinen an erlebt und begleitet hat. Seit 2019 organisiert er als Vorstandsmitglied die närrische Zeit mit, seit 2022 als Vorsitzender. Häs und Larve hat er als aktiver Fasnächtler so lange beiseite gelegt, doch es mache ihm auch so Freude, wie er sagt. Was ihn antreibt: Er will die Isteiner Fasnacht weiter voranbringen.

In Istein gibt es Umzüge bei Tag und bei Nacht. Foto: sc

Schritt für Schritt will er dafür gehen, denn die Konzepte des Vereins Isteiner Fasnacht zur Förderung traditionellen Brauchtums wandelten sich von Jahr zu Jahr, wie Britsche im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt. Das sei zugleich ein stetiges Ausprobieren und Reflektieren „was beim Publikum ankommt und was nicht.“ So gebe es das Narrendorf dieses Mal drinnen und draußen, denn zusätzlich sei die Festhalle geöffnet. Für mehr Wetterfestigkeit und damit jeder wie er möchte, drinnen oder draußen feiern kann, wie Britsche erklärt.

Britsche: „Den Fasnachtsgeist nicht verlieren“

Ziel des Vereins ist es, die Entwicklung der Fasnacht im Wandel der Zeit zuzulassen, aber auch mitzugestalten und immer einen „gesunden Mittelweg“ im Blick zu haben. Für die diesjährige Fasnacht bedeutet dies zum Beispiel, dass zum Nachtumzug am Rosenmontag keine großen Wagen von extern zugelassen sind.

Die Ischteiner Orchideen-Wiiber veranstalten an Aschermittwoch ein Fischessen. Foto: Beatrice Ehrlich

In Istein selbst gebe es noch zwei Vereine, die mit ihren Mottowagen Politisches oder Dorfthemen auf die närrische Schippe nehmen – ein Bestandteil, der für Britsche unbedingt dazugehört: „Das macht für mich die Fasnacht aus.“ Was ihm aber wichtig ist, beim Versuch, nicht an Traditionen festzuklammern, ist „den Fasnachtsgeist nicht zu verlieren“.

Termine

Fasnacht in Istein:

Donnerstag, 12. Februar: 19.11 Uhr, Hemdglunki-Umzug. Start beim Gasthaus Sternen, Strecke: durch die Vorstadt, Neue Straße zum Rathaus (Schlüsselübergabe), Ende Hemdglunkiball in der Festhalle; Samstag, 14.Februar: 14.11 Uhr: Kinderfasnacht mit kleinem Umzug und Programm in der Festhalle; Sonntag, 15. Februar, 14.11 Uhr: Großer Fasnachtsumzug. Start ist beim ehemaligen Gasthaus Schlüssel. Route: Innerdorf, über die Brücke in die Neue Straße bis zur Festhalle; Narrendorf mit mehreren Ständen und einem Bierbrunnen, ab 11 Uhr geöffnet. Montag, 16. Februar, 19.11 Uhr: Nachtumzug. Start: Sportplatz, Basler Weg über den Mühlegrund und Dichleweg zurück zur Festhalle. Ausklang im Narrendorf, ab 17 Uhr geöffnet. Mittwoch, 18. Februar, 18.30 Uhr: Fischessen in der Festhalle