Narretei zum Motto „Zauberwald“: Istein lässt die Fasnacht hochleben

Von früh bis spät dreht sich für die Organisatoren nun alles um die Isteiner Fasnacht. Zu den Umzügen an Fasnachtssonntag und Rosenmontag werden je 600 Hästräger erwartet.
Für den Vorsitzenden Lukas Britsche sowie weitere Vorstandsmitglieder des Vereins Isteiner Fasnacht zur Förderung traditionellen Brauchtums ist wieder Urlaubszeit – eine sehr fordernde. Eine Woche vor und eine Woche nach den närrischen Tagen haben sie sich für die Organisation eine Auszeit vom Beruf genommen. Und die brauche es auch, wie Britsche im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt.