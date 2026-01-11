Narrenzunft Wilflingen: So lief 2025 bei der Narrenzunft Wilflingen und das ist für 2026 geplant

Großer Zusammenhalt und so manche Mega-Veranstaltung prägten das vergangene Jahr der Narrenzunft Wilflingen. Und ein besonderes Jubiläum wirft seinen Schatten bereits voraus.

Ein arbeitsintensives Jahr liege hinter der Zunft, welches von großem Zusammenhalt und Unterstützung durch die Bevölkerung geprägt war, berichtete Zunftmeister Manuel Schneckenburger. So konnte Schriftführer Tobias Götz von der Teilnahme beim Nachtumzug in Schörzingen und den beiden Narrentreffen in Rottenburg und Willisau (CH) berichten.

Ein gelungener Zunftball und eine schöne Ortsfasnet mit viel Kreativität und zahlreichen Teilnehmern erfreute die Zunft zudem. Im Besonderen wurde dem Narrensamen für deren große Begeisterung um die Wilflinger Fasnet gedankt.

Narrenbrunnenfest und Partyabend

Aber auch außerhalb der närrischen Zeit veranstaltete die Zunft neben dem jährlichen Vatertagshock, zum 30-jährigen Bestehen des Narrenbrunnens, ein Narrenbrunnenfest. Neben dem Partyabend mit der Band „Schwaissblech“ am Samstag hatten über 300 Oldtimer- und Traktorenfreunde am Sonntag den Weg nach Wilflingen gefunden.

Dank der großen Unterstützung des Ortes und der Vereine sowie Gruppierungen konnte die Zunft ein erfolgreiches Fest durchführen, so der Zunftmeister in seinem Bericht.

Unsere Empfehlung für Sie Wellendingen und Wilflingen Freudenreiche Tage beim närrischen Hochadel Die Narren in Wellendingen und in Wilflingen dürfen mit Fug und Recht auf ihre jeweils besondere Fasnet stolz sein.

Kassierer Jonas Eismann konnte der Versammlung einen Kassenzuwachs verkünden, die Kassenlage konnte weiter ausgebaut werden. Nach einer kurzen Pause nahm Bürgermeister Thomas Albrecht die Entlastung des Vorstands vor.

Dabei durfte die obligatorische Einladung am Schmotzigen Donnerstag in den Kindergarten zur Bürgermeisterabsetzung nicht fehlen.

Blick auf die kommende Fasnet gerichtet

Mit einem Augenzwinkern in Richtung Bürgermeister- Absetzer Alexander Selig – dass keine KI für den Absetzungstext zur Anwendung kommen darf – freut sich die Narrenschar auf die Absetzung des Bürgermeisters im Kindergarten.

Bei den Wahlen wurden Vize-Zunftmeister Bernd Aicher und Schriftführer Tobias Götz für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt. Wiedergewählt wurden auch die Zunfträte Andreas Muschal und André Schneckenburger. Ebenso konnten Marvin Hauser und Patrick Götz einstimmig für zwei Jahre neu in den Zunftrat gewählt werden.

Unsere Empfehlung für Sie Narrenzunft Wilflingen Der Strohbär hat’s ins Fernsehen geschafft Vielfältige Termine auch außerhalb der Fasnetszeit prägten das vergangene Jahr bei der Narrenzunft. Und auch dieses Jahr ist so weiniges geboten.

Alexander Spath ist aus dem Zunftrat ausgeschieden und verabschiedet worden. Für seine 20-jährige Tätigkeit im Zunftrat wurde Tobias Götz zum Ehrenzunftrat ernannt.

Zunft wird in vier Jahren 100 Jahre alt

Für die kommende Fasnet ist die Zunft ebenfalls eifrig in der Planung, zudem wird der traditionsbewusste Narrenort den Nachtumzug in Frittlingen und das Landschaftstreffen „Schwarzwald“ in Furtwangen besuchen.

Auch wurde der Blick in die Zukunft gerichtet, denn in vier Jahren wird die Narrenzunft Wilflingen als Verein und ihre lebendige Fasnetstradition 100 Jahre alt.