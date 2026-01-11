Narrenzunft Wilflingen: So lief 2025 bei der Narrenzunft Wilflingen und das ist für 2026 geplant

Großer Zusammenhalt und so manche Mega-Veranstaltung prägten das vergangene Jahr der Narrenzunft Wilflingen. Und ein besonderes Jubiläum wirft seinen Schatten bereits voraus.
Ein arbeitsintensives Jahr liege hinter der Zunft, welches von großem Zusammenhalt und Unterstützung durch die Bevölkerung geprägt war, berichtete Zunftmeister Manuel Schneckenburger. So konnte Schriftführer Tobias Götz von der Teilnahme beim Nachtumzug in Schörzingen und den beiden Narrentreffen in Rottenburg und Willisau (CH) berichten.