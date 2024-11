Viele Erinnerungen wurden wach, beim Filmabend der Narrenzunft Wilflingen. Gezeigt wurden die Höhepunkte des Narrentreffens in Endingen am Kaiserstuhl.

Ende Januar 2023 zog es die Wilflinger Narrenzunft mit einer großen Narrenschar und den Preußischen Tagwachtbläsern Wilflingen, gemeinsam mit den Zünften aus Bräunlingen, Fridingen, Schömberg und Wolfach, zum Narrentreffen der Endinger Narrenzunft am Kaiserstuhl mit dem Motto Fasnetsfraid.

Bei der Begrüßung zum Filmabend am vergangenen Samstag in der Lemberghalle Wilflingen, durch Oberzunftmeister Ralph Baumann (Endingen a.K.) und Zunftmeister Manuel Schneckenburger (Wilflingen), blickten beide auf viele Höhepunkte zurück.

Lesen Sie auch

Im ersten Teil des Filmes wurden Einblicke aus dem Zunftmeisterempfang gegeben. Hier hatten die Wilflinger Zunftvertreter eine glückliche Hand bei einem Glücksspiel und durften den großen Umzug am Sonntag anführen.

Auftakt am Samstag

Aber auch am Samstagmorgen beim Auftakt des Narrentreffens mit dem Jokili Wecken, dem Aufmarsch der Zünfte am Mittag, dem eigens geschriebenen Fasnetsspiel wurden die freundschaftlichen Verbindungen der Zünfte spürbar. Der abendliche „Durcheinander-Umzug“, sowie die lange Narrennacht rundete den ersten Teil des Filmes ab.

Unsere Empfehlung für Sie Narrenzunft Wilflingen Vielfältiges Programm wartet auf die Narren In der Jahresversammlung der Narrenzunft Wilflingen standen zahlreiche Punkte wie das abgelaufene Vereinsjahr, Wahlen, Ehrungen und ein Ausblick auf kommende Planungen auf dem Programm.

Nach der Pause wurde der Fokus auf das Narrentreffen am Sonntag gerichtet. Vormittages wurde das Brauchtum der jeweiligen Narrenorte an unterschiedlichen Plätzen, der gastfreundschaftlichen Innenstadt am Kaiserstuhl, präsentiert.

Selbstredend führte die Wilflinger Zunft an beiden Tagen den Strohbär mit, viele Schaulustige konnten daher das Binden des Strohbären an diesem Tag hautnah miterleben.

Tolles Wochenende

Höhepunkt war zweifelsohne der Umzug aller Fasnetsfraid-Zünfte am Sonntagnachmittag bei bestem Narrenwetter und unzähligen Zuschauern. Beim gemeinsamen Abschied auf dem Endinger Marktplatz spielten alle Musikkapellen gemeinsam die Narrenmärsche aller Zünfte, was ein tolles Wochenende beendete.

Im Anschluss an den Film informierte die Narrenzunft Wilflingen über weitere Termine, blickte dabei aber auch auf eine Veranstaltung im kommenden Jahr.

Anlässlich dem 30- jährigen Bestehen des Narrenbrunnens veranstaltet die Zunft am 17. und 18. Mai 2025 ein Narrenbrunnenfest.