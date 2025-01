Narrenzunft Wilflingen: Der Strohbär hat’s ins Fernsehen geschafft

1 Personelle Beständigkeit (von links): Kassenprüfer Tobias Bucher und Wolfgang Aicher, Zunfträte Lukas Eismann, Alexander Selig, Alexander Götz, Kassierer Jonas Eismann und Zunftmeister Manuel Schneckenburger. Foto: Narrenzunft Wilflingen e.V.

Vielfältige Termine auch außerhalb der Fasnetszeit prägten das vergangene Jahr bei der Narrenzunft. Und auch dieses Jahr ist so weiniges geboten.









Ein gutes und geschäftiges Narrenjahr liege hinter der Zunft, sagte Zunftmeister Manuel Schneckenburger bei der Hauptversammlung der Narrenzunft Wilflingen. So konnte Vize-Zunftmeister Bernd Aicher, in Vertretung von Schriftführer Tobias Götz, von der Teilnahme beim Nachtumzug in Gosheim und den beiden Narrentreffen in Weingarten und Wellendingen berichten.