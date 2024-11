1 Das Bild zeigt (von links): Franz Kern vom ENBW, Bürgermeisterin Silke Edele, Narrenvater Ralf Weinmann und die beiden Geehrten Reinhold Weiss und Bernd Schumacher. Foto: Dick

Reinhold Weiss und Bernd Schumacher scheiden aus dem Vorstandsteam aus und werden zu Ehrenmitgliedern ernannt.









In diesem Jahr feierte die Narrenzunft Weilen unter den Rinnen ihr 60-jähriges Bestehen. Entsprechend viel Raum nahm der Rückblick auf die Feierlichkeiten zum Jubiläum zu Jahresbeginn in Anspruch. Narrenvater Ralf Weinmann begrüßte die Gäste in der Wasenhalle und ließ die vergangene Fasent wie auch die zurückliegenden Monate Revue passieren.

Nach den Berichten des Schriftführers und Kassierers führte Bürgermeisterin Silke Edele die Entlastung herbei. Lesen Sie auch Reinhold Weiss war 41 Jahre lang eine treibende Kraft in der Zunft und scheidet nun aus dem Elferrat aus. Im Jahr 1983 wurde er zum Elferrat gewählt. Er war 20 Jahre lang Stellvertreter des Narrenvaters und übte zwölf Jahre selbst das Amt des Narrenvater aus. 2019 gab er dieses Amt an Ralf Weinmann weiter. Reinhold Weiss ist Ehrennarrenvater Nach 33 Jahren ist Bernd Schumacher aus dem Elferrat ausgeschieden. Er ist ebenfalls 1983 ins Gremium gewählt worden, pausierte allerdingseinige Jahre, nachdem er 1990 zum Vorsitzenden des Musikvereins Weilen gewählt wurde. 1998 kehrte er in den Elferrat zurück. Über viele Jahre hat er das Amt des Kassiers gewissenhaft ausgeführt. Als Erinnerung an die Zeit erhielten die beiden Männer zum Abschied jeweils ein großes Bild mit Hummeln und ihrem jeweiligen Konterfei überreicht. Zusätzlich wurden beide zu Ehrenmitgliedern ernannt, Weiss zusätzlich zum Ehrennarrenvater. Aus diesem Anlass war der Vertreter der Europäische Narrenvereinigung Baden Württemberg Franz Kern anwesend, um Glückwünsche und einen silbernen Orden zu überreichen. Mit großem Beifall wurden beide verabschiedet. Zwei Neue im Elferrat Neu in den Elferrat wurden Ralf Harich und Steffen Holländer gewählt. Zur Wiederwahl standen Thomas Gapp, Daniel Reiner, Daniel Pröpster, Tobias Dannecker und Christina Weiss. Alle wurden in ihren Ämtern bestätigt. Weil sie jeweils lange Mitglied in der Narrenzunft sind wurden Franz-Josef Reiner, Helmut Fischinger, Thomas Mocker, Anton Widmer, Hubert Ordowski, Hermann Morales, Corina Staiger und Alexander Dannecker zu Ehrenelfern ernannt. Abschließend stellte Narrenvater Ralf Weinmann den Fahrplan für die kommende Fasnet vor.