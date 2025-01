Eine Vöhringer Premiere wird es am Sonntag, 19. Januar, in Mühlheim zu sehen geben. Mit ihrem besonderen Tanz tritt die Garde bis zum 1. März in der ganzen Region auf.

In diesem Jahr wird in Vöhringen gleich dreifach gefeiert: Die Minigarde blickt auf 30 Jahre zurück, die Teeniegarde feiert ihr 25-jähriges Bestehen und die Fantagarde ist mittlerweile seit 20 Jahren aktiv.

Insgesamt 57 Mädchen und Frauen gehören den verschiedenen Garden an. In der Fantagarde sind es neun Mädchen zwischen fünf und acht Jahren unter der Leitung von Melanie Hägele und Jenny Hertkorn. 13 Mädchen zwischen neun und 13 Jahren sind unter der Leitung von Tanja Horvat und Jenny Geiser in der Minigarde.

Auftritt aller Garden

Die Teenigarde besteht aus 18 Mädchen von 13 bis 17 Jahren, die in der Obhut von Jana Voßler und Larissa Vögele sind. 17 Frauen sind in der großen Garde unter der Leitung von Vanessa Holst. Anlässlich der Jubiläen gibt es einen gemeinsamen Tanzauftritt alle Garden

Die Premiere dieses besonderen Tanzes findet am Sonntag, 19. Januar, in Mühlheim statt. Wer diesen Termin verpasst, hat jedoch mehrere Chancen, den Auftritt dennoch zu erleben. So etwa nach dem Umzug in Bochingen am 9. Februar, beim Kinder- und Teenie-Tanzfestival in Vöhringen am 22. Februar oder nach dem Umzug in Heiligenzimmern am 1. März.

Die Leiterinnen sind stolz auf ihre Mädels und Frauen, die mit viel Engagement und Freude bei der Sache sind, wenn es heißt „Rädle, Knie Knie, Hebefigur und Schlussbild!“