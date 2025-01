Das Brezelpaschen der Narrenzunft Villingendorf gewann in diesem Jahr der Nachwuchs.

Mit dem Brezelpaschen wird in Villingendorf ein Brauchtum gepflegt, das unter anderem die Narrenzunft Villingendorf seit knapp 40 Jahren am Silvesternachmittag für Mitglieder und Interessierte durchführt.

In der Zunftstube werden 20 kleine Brezeln und eine große Brezel an die besten Würfler ausgelost. Dieses Jahr fanden sich 24 Frauen, Männer und Kinder in der Zunftstube ein um eine oder mehr Neujahrsbrezeln für das Frühstück zu ergattern.

Gute Stimmung

Bei guter Stimmung wurde Würfelglück und Würfelpech miteinander geteilt und am Ende konnte jede Familie oder Einzelperson eine Neujahrsbrezel ihr Eigen nennen.

Die große Neujahrsbrezel ging dieses Mal an Mattea Zischler, die Tochter des Narrenmeisters Nicolai Zischler.