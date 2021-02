Narrenzunft unterstützt Kita So bekommen Kinder die Fasnet nach Hause

Zusätzlich ermöglichen die Narren die Häsvorstellung per Youtube – und haben den Kindergärten die Erlaubnis erteilt, dieses Video für die Daheimgebliebenen auf der Kindergarten-App zu teilen. "Über diese App geben wir Kindern und Eltern regelmäßig Rückmeldung und bleiben so in Kontakt. Die App wird hervorragend angenommen", erzählen Barbara Brohammer und Eva-Maria Kern. Durchschnittlich drei bis fünf Mal pro Woche stellen die Erzieherinnen Ideen für die Betreuung der Kinder daheim auf die App, um gegen Langeweile vorzugehen. "Für die Kinder wie die Eltern ist der derzeitige Zustand eine absolute Katastrophe, sie sind die Leidtragenden dieser Situation", ist sich Brohammer sicher.

Im Kindergarten selbst befinden sich durchschnittlich 15 Kinder in der Notbetreuung, dazu drei Kinder in der Krippe. Mit ihnen feiern die Betreuerinnen Fasnet, wie es eben in diesen Zeiten möglich ist.

Große Tüte für jeden

Doch auch die Kinder, die nun daheim sitzen, sollen nicht vergessen werden – "jedes Kind bekommt von uns eine große Tüte, das eine Fasnet-Grundausstattung enthält", schmunzelte die Kindergartenleiterin. Da gibt es Triberger Masken aus Pappe zum Bemalen, Narrensprüche aus der Wasserfallstadt, Fasnetsküchle, eine Tröte und natürlich werde jedes Kind persönlich angesprochen.

Und noch etwas liegt dem Team am Herzen: "In normalen Zeiten würde es jetzt langsam losgehen mit den Anmeldungen für das nächste Kindergartenjahr. Da gibt es in der Regel Führungen und einen Tag der offenen Tür, was derzeit leider nicht möglich ist. Nun hat uns Lukas Schneider versprochen, dass er mit Kamera und Drohne kostenlos ein Werbe-Video macht, das wir dann auf der Homepage www.kiga-st-anna.de präsentieren dürfen", strahlte Barbara Brohammer. Man wolle weiterhin präsent und im Rahmen der derzeitigen Möglichkeiten für Kinder und Eltern da sein, so die Leiterin.