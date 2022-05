1 Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird in Rottweil das Gespräch mit Bürgern suchen. Hier ein Bild von seiner "Ortszeit" in Quedlinburg. Foto: Gabbert/dpa

Der mit Spannung erwartete Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird konkreter: Jetzt steht das Programm fest.















Rottweil - Hinter den Kulissen herrscht in Rottweil längst Ausnahmezustand, seit bekannt wurde, dass der Bundespräsident die Stadt besuchen wird. Jetzt hat das Bundespräsidialamt das geplante Programm von Frank-Walter Steinmeier bekanntgegeben. Er wird das Gespräch mit Bürgern suchen und unter anderem bei der Narrenzunft, bei Forum Kunst und auf dem Testturm zu Besuch sein.

Von 7. bis 9. Juni vor Ort

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verlegt seinen Amtssitz für drei Tage nach Baden-Württemberg. Vom 7. bis 9. Juni 2022 führt er seine Amtsgeschäfte von Rottweil aus. Dies ist nach Altenburg (Thüringen) und Quedlinburg (Sachsen-Anhalt) die dritte Station seiner "Ortszeit Deutschland". Weitere sind geplant.

Der Bundespräsident hat die Erkundungstour durch das Land zu Beginn seiner zweiten Amtszeit gestartet. Er reist regelmäßig mit viel Zeit in verschiedene Regionen Deutschlands. Vor Ort sucht er spontan wie auch geplant Begegnungen und Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern, um zu erfahren, was sie nach mehr als zwei Jahren Pandemie und mit einem Krieg vor der Haustür in Europa umtreibt. "Der Bundespräsident will mithelfen, Politik zu erklären – sowie Hoffnungen, Wünsche und Sorgen später mit nach Berlin nehmen und dort ansprechen", heißt es in der Mitteilung des Bundespräsidialamts.

Kaffeetafel mit Bürgern

Die Pandemie mit allen ihren Auswirkungen habe auch Rottweil und seine Stadtgesellschaft vor besondere Herausforderungen gestellt. "Bis heute setzen sich viele Bürgerinnen und Bürger mit den staatlichen Maßnahmen intensiv auseinander. Neben spontanen Begegnungen mit Bürgerinnen und Bürgern sind Gespräche in der Synagoge Rottweil zu und mit Flüchtlingen aus der Ukraine sowie mit Kommunalpolitikerinnen und -politikern aus der Region geplant", wird mitgeteilt. An der "Kaffeetafel kontrovers" diskutiert der Bundespräsident mit Bürgerinnen und Bürgern über steigende Lebenshaltungskosten, Mobilität im ländlichen Raum und das Zusammenleben nach der Corona-Pandemie.

Narrenzunft und Forum Kunst

Außerdem besucht der Bundespräsident die Narrenzunft Rottweil, eine traditionelle Holzmanufaktur sowie das Forum Kunst Rottweil für zeitgenössische Kunst und den 246 Meter hohen Testturm für Hochgeschwindigkeitsaufzüge der Architekten Helmut Jahn und Werner Sobek. Den feierlichen Abschluss der "Ortszeit" bildet die Ordensverleihung an engagierte Bürgerinnen und Bürger aus Baden-Württemberg gemeinsam mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Zum ersten Mal in altem Bundesland

Nach den ersten beiden Ortszeiten in den neuen Bundesländern ist der Bundespräsident in Rottweil zum ersten Mal auch in einem alten Bundesland unterwegs. Sein Ziel sind Orte, in denen wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Umbrüche besonders schmerzhaft und spürbar sind – aber zugleich erfolgreich bewältig werden. Der Bundespräsident will während der „Ortszeit Deutschland“ erkunden und erfahren, was den Menschen Mut und Hoffnung macht und was sie skeptisch gegenüber der Demokratie und ihren Institutionen werden lässt. Und er will sich ihren Fragen stellen, erklären, vermitteln.

Das Kurzprogramm:

Dienstag, 7. Juni

11.45 Uhr, Schwarzes Tor, Waldtorstraße/Hauptstraße

Begrüßung durch Oberbürgermeister Ralf Broß

Anschließend

Rathaus, Hauptstraße 21-23

Eintrag ins Goldene Buch sowie Präsentation der Originalurkunde des Ewigen Bundes von 1519

13.30 Uhr, Jüdische Synagoge, Nägelesgrabenstraße 24

Besuch der Synagoge sowie Gespräch mit Geflüchteten

15.30 Uhr, Hotel Maiers Johanniterbad, Johannsergasse 12

Amtsgeschäfte des Bundespräsidenten

16.30 Uhr, Holzmanufaktur Rottweil GmbH, Neckartal 161

Besuch der Manufaktur und Rundgang

17.30 Uhr, TK Elevator Testturm, Berner Feld 60

Besuch des Testturms

Mittwoch, 8. Juni

10.30 Uhr, Narrenzunft Rottweil, Hauptstraße 1

Besuch der Narrenzunft Rottweil

13.00 Uhr, Forum Kunst Rottweil, Friedrichsplatz 4

Besuch des Forums Kunst Rottweil und Rundgang durch die Ausstellung

15.30 Uhr, Hotel Maiers Johanniterbad, Johannsergasse 12

"Kaffeetafel kontrovers" des Bundespräsidenten zu lokalen Themen mit anschließendem O-Ton

Donnerstag, 9. Juni

10.15 Uhr, Rathaus, Hauptstraße 21-23

Gespräch mit Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern

12.00 Uhr, Mehrgenerationenhaus Kapuziner Rottweil, Neutorstraße 4-6

Ordensverleihung

