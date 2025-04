Neun Verletzte in St. Georgen Busfahrer kann Zusammenstoß nur mit Vollbremsung vermeiden

Voll in die Eisen treten musste ein Busfahrer am Freitagvormittag in St. Georgen. Nur so konnte er den Zusammenprall mit einem Auto vermeiden. Neun Fahrgäste verletzten sich. Eine wurde mithilfe einer Trage aus dem Bus gebracht.