Mehr Kinder als in vergangenen Jahren schließen sich dem "Gizzig-Ruefe" an

2 Gut geht es der kleinen Gruppe an Kindern, die mit Begleitung von Mitgliedern der Narrenzunft die Geschäfte zum "Gizzig-Ruefe" aufsuchen. Foto: Kommert

Nachdem es viele Jahre lang eher ruhig war beim "Gizzig-Ruefe", verkehrte sich das nach einem Jahr gänzlich ohne Fasnet radikal. Auch bedingt durch die Corona-Verordnungen mussten gar zwei Gruppen gebildet werden.















Triberg - Seltsam mutete den Mitgliedern der Narrenzunft in diesem Jahr das wieder beliebt gewordene "Gizzig-Ruefe" an. Denn mehr Kinder als in den letzten Jahren schlossen sich – auf Voranmeldung – den beiden Zügen an.

Pünktlich um 10 Uhr bei kühlem Frühlingswetter waren es gerade mal fast 20 Kinder, die unter Begleitung der Zunftmitglieder einen Rundgang durchs Städtle und dessen Ladengeschäfte machen wollten. Und dann hieß es zunächst – üben. "Hans gang heim, du weisch ja net, wia´s Wetter wird…", denn dieses Lied wird beim Eintritt in jeden Laden gesungen. Und dann heißt es "Gizzig, gizzig, gizzig isch de…., sonschd gäb er auch was Süßes her".

Sammeltüten werden voll

Das klappte auch heuer ganz vorzüglich. Wo es nicht klappte, das war die Metzgerei – da gab es dann halt Wiener oder Tribergerle. Und gut gefüttert wurden die jungen Fastnachter (samt Begleitung) in den Konditoreien. Zwei Stunden lang ging es hinab in Richtung Unterstadt – und wieder zurück. Bei manchen Kindern wurden am Ende die Sammeltüten zu klein.

"Die Druckerei hat uns versetzt"

Lange Gesichter gab es indes bei den Radautrommlern: Zwar hielten sie wie versprochen ab 8 Uhr die Stellung, es gab auch reichlich Sekt, dazu auch das Schonacher Volksblatt. Allein ihren "Radautrommler", die unabhängige Pflichtlektüre für die fünfte Jahreszeit – den konnten sie am frühen Morgen noch nicht anbieten. "Die Druckerei hat uns versetzt", ärgerte sich Tambour Patrick Pollmüller. "Angeblich ist unser Blatt per Express unterwegs", erfuhren alle, die nachfragten. Alle Kaufwilligen wurden notiert. Wie Narrenchef Volker Fleig schnell gereimt hatte: "Wärt ihr Metzger oder Beck, des muess ich sage und zwar keck, mir Narre hätte älle Kummer, denn ganz groß wär unser Hunger."

Doch gegen 11.30 Uhr am Samstag traf das Narrenblatt doch noch ein und wurde von den Narren auch gleich denjenigen geliefert, die es zuvor schon bestellt hatten.