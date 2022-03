1 Das Gelände um die Grüne Villa – links im Bild – war lange Jahre ein Hotspot der dörflichen Geselligkeit – rechts einer der Strommasten, die jetzt in Frage stehen. (Archivfoto) Foto: Morlok

Die Talheimer Narrenzunft "Brechalochhexen" muss aus wirtschaftlichen und organisatorischen Gründen ihr Vereinsdomizil, die "Grüne Villa", aufgeben. Ein Verein der die Nachfolge übernehmen möchte, findet sich ebenfalls nicht.















Horb-Talheim - Die Vorsitzende und Ober-Hexe der Zunft, Nicole Klink, teilte dies im Zuge der jüngsten Ortschaftsratssitzung öffentlich mit. Es war keine Überraschung, denn die "Brechalochhexen" baten bereits am 4. Februar die Talheimer Ortsverwaltung um Auflösung ihres Vertrages, der eigentlich noch bis ins Jahr 2038 laufen sollte.

Die ursprünglich provisorische Schutzhütte mit außenliegender WC-Anlage samt dem umliegenden Gelände wurden ab dem Jahr 2003 von den "Brechalochhexen" gepflegt und bewirtschaftet. Der Verein hat die damaligen Baulichkeiten von einem anderen Verein übernommen, die Hütte auf Basis des von der Kommune gestellten Bauantrags erweitert und mit der Ortsverwaltung einen Nutzungsvertrag geschlossen und nach und nach zu dem ausgebaut, was sie heute ist.

"Schritt ist uns sehr schwergefallen"

Die "Grüne Villa" hat mittlerweile einen Strom- und Wasseranschluss, das Abwasser wird in einer Grube gesammelt. Des Weiteren wurden im Laufe der Jahre Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, Spielgeräte aufgebaut und die Feuerstelle baulich verbessert.

"Der Schritt, die Grüne Villa aufzugeben ist uns sehr schwergefallen, doch wir können weder die notwendig gewordene Modernisierung der Hütte noch das Aufstellen der neuen Strom-Masten, was unmittelbar ansteht, stemmen", zählte die Vereinsvorsitzende auf. Auch sei das Mähen des großen Vereinsgeländes zu zeitintensiv und zu teuer, da sie niemand mehr hätten, der das ehrenamtlich macht.

Als weiterer Grund kommt die Leerung der Grube, in der das Abwasser gesammelt wird, dazu. "Bisher hatten wir jemanden, der das Abwasser kostenlos absaugte und entsorgte, dies fällt inzwischen auch weg. Natürlich spielt auch Corona eine Rolle, denn sämtliche Einnahmen aus Verpachtungen sind in den vergangenen beiden Jahren weggefallen.

Bislang hat niemand Interesse bekundet weiterzumachen

Nun ist guter Rat teuer, denn bislang hat sich niemand, kein Verein und keine Privatperson, gemeldet und sein Interesse bekundet, dort oben auf der Hochfläche Richtung Haiterbach weiterzumachen. "Eine Übertragung des laufenden Vertrags auf einen anderen Verein wäre die einfachste Möglichkeit gewesen, die zukünftige Nutzung zu regeln", so Ortsvorsteher Anton Ade.

Sein Stellvertreter Edwin Joachim findet es "brutal schade", dass die Hexen ihr Domizil aufgeben. Er fragte die Vorsitzende, wie es den nun weitergehen soll. Klink konnte dazu nur sagen, dass sie alle geplanten Veranstaltungen abgesagt und diesbezüglich auch alle privaten Mieter des Geländes angeschrieben hätten, um die entsprechenden Verträge zu kündigen. Joachim meinte abschließend, dass es aus seiner Sicht gut wäre, wenn sich die Stadt Horb Gedanken darüber machen würde, wie man die Hütte und das Gelände in ein sinnvolles Wander- und Naherholungskonzept einbinden könnte.

Öffentliches Interesse an der Erhaltung der Hütte

Da die Hütte für die Dorfgemeinschaft von großer Bedeutung war und insbesondere von Vereinen und Schulklassen häufig genutzt wurde, wurde von Seiten des Landratsamtes schon vor Jahren festgestellt, dass ein öffentliches Interesse an der Erhaltung der Hütte besteht.

Dies sah Bürgermeister Ralph Zimmermann, der an diesem Abend mit am Ratstisch saß, etwas differenzierter. "Das ist Sache der Ortschaft." Insbesondere in den Stromleitungen sieht er ein Risiko. Er stellte deshalb die Überlegung an, dass diese eventuell zurückgebaut werden müssten.

Ortschaftsrat Hermann Walz stieß ins gleiche Horn. Seiner Meinung nach sollte die Ortschaft nicht in den bestehenden Pachtvertrag eintreten. "Notfalls muss man dort oben eben alles zurückbauen", lautete der Tenor seines Wortbeitrages.

Ortschaftsrat legt Vertragsende auf Ende Mai fest

Ade dankte zunächst für die jahrelange Pflege. Der Ortschaftsrat musste anschließend über das Vertragsende beraten. Dies wurde mehrheitlich auf den 31. Mai festgelegt.

Der Kompromiss lautet: Der Ortschaftsrat nimmt die Baulichkeiten und das Gelände in Augenschein und entscheidet anschließend, was entfernt oder zurückgebaut oder abgemeldet (Strom, Wasser) werden muss. Von einer Übernahme von Kosten- und Haftungsrisiken wird dringend abgeraten. Laufende Kosten sollten ebenfalls vermieden werden, zumindest so lange über die Nachnutzung nicht entschieden ist.

Pflege des Vereinsgeländes nicht Nummer Eins der Prioritäten

Mögliche Nutzungsarten könnten sein: Freizeitanlage (wie bisher oder/und als Platz für Bauwagen), Kleintieranlage, Schrebergärten, Waldkindergarten, Blühwiese, Ausgleichsfläche, Photovoltaik. "Aus Sicht des Ortsvorstehers wäre es ein Verlust für die Ortschaft, wenn das Gelände nicht mehr als Freizeitanlage zur Verfügung stehen würde. Eine Verpachtung sollte allerdings nur an einen oder mehrere Talheimer Vereine erfolgen und nicht an eine Privatperson", so Ade.

Ade stellte auch klar, dass die Pflege des Vereinsgeländes nicht die Nummer eins in der Prioritätenliste der Ortsverwaltung sein wird. Dies vor dem Hintergrund, dass Elisabeth Hellstern, eine "Brechalochhexe" der ersten Stunde, forderte, dass der Bauhof das Gelände am besten alle zwei bis drei Wochen abmähen soll.