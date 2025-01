1 Die Kinder der Kindershowtanzgruppe haben viel Spaß bei ihren Tänzen. Foto: Schwind

Kleine Bienen, Ameisen und Grashüpfer sorgen mit ihren Auftritten für unbeschwerte Stunden. Die nächste Gewusel in „Majas Bienenstock“ findet beim Ringtreffen in Aldlingen sowie den Kinderbällen in Vöhringen und Sulz statt.









Zwar brauchte man mit der Gründung einer Kindershowtanzgruppe in Sulz etwas länger – aber mit den ersten Auftritten in Bergfelden und in Renfrizhausen ist die neu ins Leben gerufene Kindershowtanzgruppe dafür von null auf Hundert gestartet.