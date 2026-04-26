Narrenzunft Sulz: Das Jubiläum mit großem Ringtreffen steht vor der Tür

Die Sulzer Narrenzunft schmiedet bereits Pläne für das 90. Jubiläum im kommenden Jahr. Dann werden die Zünfte des Narrenfreundschaftsrings zu Gast im Neckartal sein.
Ein Höhepunkt im kommenden Jahr wird das Ringtreffen des Narrenfreundschaftsring Schwarzwald-Baar-Heuberg. Dieses wird im Rahmen des Jubiläumsjahres der Narrenzunft Sulz stattfinden. Dafür werde einiges an Unterstützung notwendig sein, informierte der Vorsitzende Timo Holst im Rahmen der Hauptversammlung in der Zunftstube im Backsteinbau. Letztere war „gut gefüllt“.