Narrenzunft Sulz: Das Jubiläum mit großem Ringtreffen steht vor der Tür

Die Sulzer Narrenzunft schmiedet bereits Pläne für das 90. Jubiläum im kommenden Jahr. Dann werden die Zünfte des Narrenfreundschaftsrings zu Gast im Neckartal sein.

Ein Höhepunkt im kommenden Jahr wird das Ringtreffen des Narrenfreundschaftsring Schwarzwald-Baar-Heuberg. Dieses wird im Rahmen des Jubiläumsjahres der Narrenzunft Sulz stattfinden. Dafür werde einiges an Unterstützung notwendig sein, informierte der Vorsitzende Timo Holst im Rahmen der Hauptversammlung in der Zunftstube im Backsteinbau. Letztere war „gut gefüllt“.

Die vergangene Fasnet bezeichnete der Vorsitzende als eher „ruhig und entspannt“. Das werde sich nun jedoch grundlegend ändern, da im Jahr 2027 das Ringtreffen zu Gast in Sulz sein wird. Hier sei man gefordert. Diverse Arbeitsgruppen seien am Start, die sich mit der Koordination befassen. Das Sponsoring sei bereits angelaufen. Als großen Vorteil sah Holst den Umstand, dass man bereits Erfahrung habe und einen „Abriss von 2017“ machen könne. Damals hatte das Ringtreffen des Narrenfreundschaftrings im Rahmen des 80. Jubiläums der Sulzer Zunft stattgefunden. Das Fest werde daher „ziemlich gleich ablaufen“: Es seien keine großartigen Veränderungen geplant.

„Unvergesslicher Abend“

Der neue Schriftführer Markus Giek schaute in seinem Bericht im Detail auf die vergangene Fasnet zurück. Der Zunftball war ein „unvergesslicher Abend“ und ein „toller Erfolg“ für die Sulzer Zunft, sagte er und bedankte sich gleichzeitig für die Unterstützung und tolle Aufnahme ins Gremium. Das vergangene Jahr habe man mit einem positivem Ergebnis abschließen können, verkündete Kassiererin Franziska Schäuble. Ein Großteil der Einnahmen komme aus den Mitgliedsbeiträgen, aber auch durch Bewirtung und Spenden. Keinerlei Beanstandungen gab es an der Arbeit des Vorstands.

Wahlen

Beim Tagesordnungspunkt „Wahlen“ galt es, Posten im Vorstand, im Narrenrat und in mehreren Ausschüssen zu besetzen. Im Vorstand einstimmig bestätigt wurden der stellvertretende Vorsitzende Heiko Heinzelmann und der im vergangenen Jahr neu gewählte Schriftführer Markus Giek. Letzterer wurde nun für drei Jahre verpflichtet, nachdem er das Amt 2025 interimsweise für ein Jahr übernommen hatte. Als Beisitzer im Narrerat gewählt wurden Sascha Holst, Andreas Flohr, Nico Domonell (Hexenvertreter), Katrin Domonell (Narrenvertreterin) und Anita Flohr (Jugendvertreterin). Die fünf Mitglieder im Hexenausschuss sind Steffen Haigis, Sven Plocher, Tom Breitling, Marcus Faber und Stefan Dederer. Ein Mitglied für den Jugendausschuss wurde noch nicht gefunden.

Im Hinblick auf das kommende Jahr müssten jetzt noch die Rahmenbedingungen mit der Stadt Sulz abgeklärt werden, informierte Holst unter „Verschiedenes“. Außerdem soll es eine Infoveranstaltung geben. Diese werde auf allen Kanälen ausgeschrieben. Wer Interesse habe, solle vorbeikommen.

Aus den Erfahrungen des Ringtreffens 2017 könne man ebenfalls lernen. Damals hatte man im Barzelt „eine massive Überbelegung an Arbeitsdiensten“. Holst wies außerdem auf die Möglichkeit hin, dass durch die Bewirtung bei Konzerten in der Stadthalle Einnahmen generiert werden könnten.