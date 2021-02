Narrenzunft Schramberg Wie tickt eigentlich der neue Zunftmeister?

Dazu erzählt Dold, der in Schramberg für viele "de Tobse" ist: "1995 hab ich bei den Bach-na-Fahrern angefangen. Weil die Hausballkarten damals immer gleich ausverkauft waren, ist man nur noch über eine Nummer reingekommen. Und das hab’ ich dann halt seither so beibehalten." Doch Fasnet und Tobse Dold, das geht länger zurück: "Fasnet machen war in unserer Familie schon immer ein Thema", sagt Dold, – "relativ lang auch ohne Kleidle", fügt er hinzu. So hätten die Geschwister und er dem Opa, der in der Vorfasnetszeit Geburtstag hatte, immer eine Freude gemacht, indem sie lauthals mit Schellen und Trara in die Stube einmarschiert sind.

Oder, "als die Sulgener Hof-AG mal zum Umzug eine Rutsche gebaut hat, hat sich dabei einer der Aktiven das Bein gebrochen. Im Jahr darauf haben sie dann nicht teilgenommen und unsere Familie ist mit einem eigenen ›Hof-AG-Ersatzwagen‹ mitgefahren. Lustigerweise ist am ›Rosengarten‹ genau derjenige gestanden, der sich im Jahr davor verletzt hat. Er hat’s mit Humor genommen", erzählt der Zunftmeister und lacht. Als Vater Hubert dann Elferrat und Zunftmeister wurde, "war natürlich d’ Fasnet immer im Haus."

Dass sein Vater auch Zunftmeister war, sieht Tobse Dold von der rein praktischen Seite: "Es ist natürlich g’schickt, dass ich da auf die Erfahrung direkt in nächster Nähe zurückgreifen kann." Eine große, emotionale Einstiegsrede über Aufgaben, Stolz und Verantwortung habe es für den Filius aber nicht gegeben: Als er erfuhr, dass auch Tobse Zunftmeister wird, meinte der Papa nur: "Kasch mache."

"Absage war abzusehen"

Dass es eine große Verantwortung ist, einem solch mitgliederstarken Verein vorzustehen, werde einem letztlich doch erst bewusst, wenn es soweit ist, meint Dold. Als Zunftmeister komme dazu: "Fasnet ist etwas Emotionales. Es kann oft schwierig sein, da rationale, manchmal eben auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen." Aber damit die Sache funktioniert, müsse auch mal: "So machen wir es jetzt. Punkt.", gesagt werden.

Dies war auch der Fall bei einer von Dolds quasi ersten Amtshandlungen: der Absage aller Veranstaltungen für das Jahr 2021 wegen Corona. Ob er sich da einen anderen Start gewünscht hätte? "Das war bei meinem Antritt ja alles schon abzusehen. Überrascht hat es mich also nicht. Wenn man ein solches Amt antritt, darf einen so etwas aber auch nicht abschrecken. Passieren kann immer was. Und dann musst du halt vorne stehen und die Verantwortung übernehmen."

Elferrat ist Tobse Dold seit dem 11. November 2011. In dieser Zeit hat sich sein Wirken vor allem auf einen bestimmten Bereich erstreckt: Er engagiert sich dafür, dass die Traditionen bei der jungen Generation bekannt gemacht und weitergelebt werden. Dazu besucht er nicht nur seit Jahren Schulen, um Kindern von der Fasnet zu erzählen. Dazu gehört beispielsweise auch, dass die Berneckschule wieder beim Großen Umzug am Fasnetsmontag mitläuft, oder das Kilbesingen, das er mit einem gemeinsamen Umzug nicht in Vergessenheit geraten lassen will.

Ein Rat, den er von seinen Vorgängern bekommen habe: "Ändere bei der Fasnet in ihren Grundzügen und -abläufen nichts." Das versteht Dold aber nicht als ein grundsätzliches Verschließen vor Neuem. "Wenn alles Jahr für Jahr anders ausprobiert wird, verlieren die Teilnehmer den Überblick und die Veranstaltungen damit ihren Reiz. Es geht um Klarheit in den Abläufen bei den großen Programmpunkten. Der Hanselsprung startet am Sonntag um 14.30 Uhr. Fertig aus.", gibt Dold ein Beispiel. Spielraum, dass jeder, der möchte, seine eigene Kreativität aktiv einbringen kann, gibt es bei der Schramberger Fasnet dennoch genügend. Davon ist Tobse Dold überzeugt. "Gerade in der Vorfasnet machen es ja schon viele Vereine und Bürgervereinigungen vor. Es wäre doch schön, wenn es da ein, zwei weitere Kappenabende gäbe." Davon haben auch die Vereine selbst was, deutet der neue Zunftmeister an: "Eine gemeinsame Fasnetsveranstaltung zu organisieren und umzusetzen, ist ein absoluter Gewinn für das Vereinsgefüge. Es gibt kaum eine bessere Möglichkeit, Jung und Alt zusammenzubringen und Kameradschaften zu pflegen."

Kreativ mit Freunden sein

Als anderes Beispiel (das Musikmachen mit der Stadtmusik ist eine weitere Herzensangelegenheit) sei die Katzenmusik: "Einfach mal im Freundes- oder Familienkreis früh morgens das Instrument in d’ Hand nehmen, rumlaufen und die Schramberger aufwecken. Da muss man nix anmelden, einfach machen" – oder eben, wie er es selbst seit 1995 bei den Da-Bach-na-Fahrern macht, mit einer kleinen Wirtschaftsnummer aufzutreten. "Dazu braucht man kein Kleidle, das kann jeder. Man muss sich nur trauen."

Zuletzt appelliert der neue Zunftmeister: "Ich hoffe, dass alle Narren der Fasnet trotz des Ausfalls treu bleiben." Dieses Jahr mache jetzt jeder seine Fasnet im eigenen Stüble, und kommendes Jahr dann alle gemeinsam umso mehr. Denn Fasnet, das ist für Tobse Dold: "Lacha singa, tanza. Und die Alltagssorge für diese Zeit vergessa."