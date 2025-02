Die Narrenzunft Waldmössingen, gegründet am 16. Februar 1935, bietet zu ihrem Jubiläum im „Zigeunerhäusle“ eine Zeitreise durch ihre Geschichte.

Die Ausstellung im Heimathaus »Zigeunerhäusle« des Fördervereins für Heimatpflege gibt Einblicke aus der Anfangszeit der organisierten Fasnet in Waldmössingen bis in die heutige Zeit.

Dabei richtet sich der Fokus besonders auf die dörfliche Fasnet und die traditionellen Fasnetsveranstaltungen, die sich im Laufe der Jahre etabliert und immer wieder verändert haben.

Die Narrenzunft Waldmössingen kann auf eine lange Fasnetstradition zurückblicken. Historische Aufzeichnungen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts belegen, dass die Waldmössinger schon lange vor der Vereinsgründung närrisch aktiv waren.

Aktivitäten 1939 eingestellt

Mit Kriegsbeginn 1939 wurden alle Fasnetsaktivitäten eingestellt und das Vereinsleben sollte für viele Jahre ruhen.

Nach dem Krieg gestalteten die Gastwirte und verschiedene Vereine ihre eigenen Fasnetsunterhaltungen, doch eine Neuformierung der Narrenzunft ließ auf sich warten.

Kleidle etabliert

Der Hanselgilde war es nach 1963 erfolgreich gelungen, die Waldmössinger Narrenkleidle »Hansel« und »Schantle«, sowie den Narrenmarsch im Dorf zu etablieren und eine lebendige Haus- und Straßenfasnet zu gestalten, bevor 1970 die Narrenzunft Waldmössingen wieder ins Leben gerufen wurde.

1970 wiedergegründet

Der wiedergegründeten Narrenzunft war es schnell gelungen die Fasnet in Waldmössingen in »goarnete« Bahnen zu lenken. Um die junge Generation noch näher an Brauchtum und Tradition heranzuführen wurde die Idee eines dritten Narrenkleidles verfolgt und im Jahr 1989 wurde das »Jockele« vorgestellt.

Neue Formen entwickelt

Die Fasnet in Waldmössingen hat sich im Laufe der Jahrzehnte erfolgreich entwickelt, alte Brauchformen wurden erhalten, neue bildeten sich aus und die Narrenzunft in Waldmössingen wurde zu dem, was sie heute ist: ein elementarer Bestandteil der dörflichen Kultur. Die Narrenzunft zählt heute 500 Mitglieder und über 450 aktive Kleidlesträger.

Feier zum Gründungstag

Am Sonntag, 16. Februar, – dem Gründungstag – veranstaltet die Narrenzunft im Rahmen der Ausstellung ein »Festäktle« zum Geburtstag, bei dem die »Jockele-Kapell« das Geburtstagsständchen spielen wird. Alle Anhänger der Waldmössinger Fasnet sind dazu eingeladen sind.

Öffnungszeiten

Die Ausstellung im Heimathaus „Zigeunerhäusle“ ist von Freitag, 14. Februar, bis Sonntag, 2. März, freitags bis sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet, zusätzlich am Schmotzigen Donnerstag, 27. Februar, von 14 bis 17 Uhr.