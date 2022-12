Hanselversammlung findet am 5. Januar in Pizzeria Roma statt

1 Bei der Hanselversammlung der Narrenzunft Schramberg stellt sich die Katzenmusik Miau Villingen vor. Foto: Katzenmusik Miau

Die Hanselversammlung der Narrenzunft Schramberg findet am Donnerstag, 5. Januar, in der Pizzeria Roma statt.















Link kopiert

Schramberg - "Da wird die Lokalität noch bekannt gegeben", hat Zunftmeister Tobias Dold in der Hauptversammlung der Narrenzunft Schramberg zur Hanselversammlung angekündigt, die in den vergangenen Jahren in der "Villa Junghans" stattgefunden hat. Nun ist der Ort gefunden: Wie die Zunft mitteilt, wird am Donnerstag, 5. Januar, in die Pizzeria Roma (ehemals Rebstock) in der Berneckstraße eingeladen. Von 17 bis 19.30 Uhr findet wie gewohnt vorab der erste Bonverkauf statt, bevor Hanselmeister Achim Bendigkeit ab 20 Uhr zur Versammlung bittet. Als Programmpunkt wird ein Vertreter der Villinger Katzenmusik Miau seinen Verein vorstellen. Bei dessen 150-Jahres-Jubiläumstreffen wird die Schramberger Zunft Mitte Januar 2023 ebenfalls mit von der Partie sein.