Abstauben oder Hanselversammlung – die ersten Veranstaltungen der Narrenzunft haben stattgefunden, "s’goht dagega", wie der Narr so schön sagt. Ärmel hochkrempeln hieß es für einige Zunftvertreter um Elferräte, Bach-na-Fahrer oder das Fundus-Team aber schon davor regelmäßig.















Schramberg - Denn das Fundus-Gebäude der Zunft in der Tösstraße hatte eine grundlegende Renovierung nötig. Und bei dem "Patient" war einiges zu erledigen, wie Elferrat und Zunft-Architekt Jürgen Bihlmaier erklärt: "Es war eine umfassende Dachsanierung notwendig, dabei mussten im Innenraum Balken ausgebessert oder ausgetauscht werden, außen kam eine neue Rinne ans Gebäude – und einige neue Fenster wurden ebenfalls eingebaut."

Nach Fachfirmen rücken Mitglieder an

Diese Arbeiten wurden allesamt von Fachfirmen erledigt, so Bihlmaier. Die Zunft steckte aber – im Rahmen der Möglichkeiten von Laien-Arbeitseinsätzen – selbst viel Einsatz und Schweiß in den Fundus. Nachdem ein Gerüst angebracht wurde, haben einige Elferräte mithilfe eines Fachmanns die Außenfassade des Gebäudes mit dem Hochdruckreiniger abgedampft und den Putz ausgebessert. "Für das Grundieren und im Anschluss das Streichen mit Farbe und Lasur hat es ebenfalls jeweils Arbeitseinsätze gegeben", ergänzt Zunftmeister Tobias Dold.

Maschinen im Einsatz

Hierbei sollen mehr oder weniger erfolgreich auch richtige Maschinen zum Einsatz gekommen sein, heißt es von der Zunft. Das gelte nicht zuletzt auch für Elferrat Michael Wald, der sich mit Hebekran in luftige Höhen begab und Astteile naher Bäume absägte, die in Richtung des Gebäudes ragten. Inzwischen sei das Gerüst wieder entfernt "und der Fundus erstrahlt in neuem Glanz", freut sich der Zunftmeister.

Seit 2009 in Zunftbesitz

Seit 2009 befindet sich der Fundus der Narrenzunft in der Immobilie an der Tösstraße 28 am Talhang zur Geißhalde. Der Umzug in das ehemalige Feuerwehrmagazin der Firma Junghans – in alten Zeiten gab es dort wohl auch mehrere Garagen für die Dienstwagen der Junghans-Direktoren – war nicht mehr zu umgehen, nachdem der Vorgänger-Ort, die hintere Burgschule, im Jahr 2008 einen herben Wasserschaden erlitten hatte. Während die Narrenzunft auf der Suche nach einer neuen Bleibe war, stellte die Stadt als Interimslösung das ehemalige Gebäude der Stadtwerke am Hammergraben zur Verfügung, dass nun das Stadtarchiv beheimatet. In der Immobilie im Tös befindet sich auch das Zuberkeller genannte Lager der "Gefährte" für die Bach-na-Fahrer, dazu Gerüstmaterial, Umzugswagen und – wenn sie nicht gerade von der Hohenschramberg aus über die Talstadt wacht – die Hoorig Katz.

Teure Aktionen

Obwohl die Narrenzunft für die Arbeiten einen städtischen Zuschussantrag beantragt und vom Gemeinderat genehmigt bekommen hat, muss sie dennoch Kostenanteile in Höhe von mehreren tausend Euro selbst stemmen. Dazu kommt dieses Jahr ein Betrag, der für die Sanierung des Wagens aufgebracht werden muss, der während der Fasnet auf dem Rathausplatz steht und auf dem unter anderem die Schlüsselübergabe oder Bewertung der Katzenmusik-Gruppen stattfindet. Auch für dessen Sanierung haben die Elferräte viele Stunden an Eigenarbeit investiert. "Wir haben alles erledigt, was wir mit unseren eigenen Händen reparieren konnten, aber das waren doch zwei recht teure Aktionen", sagt Dold. Das bitte die Zunft daher nun im Besonderen zu beachten, weil jüngst die Spendenbriefe versendet wurden.