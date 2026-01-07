Narrenzunft Schopfheim: Bürokratie-Abbau ist nicht spürbar

Die Kampagne 2026 steht, heißt es beim Pressegespräch der Narrenzunft Schopfheim. Florian Sprich komponiert Fasnachtsschlager.
Beim Pressetermin mit den Vertretern der Narrenzunft Schopfheim um Oberzunftmeister Frank Pfeiffer meinte dieser erfreut: „Das umfangreiche Prozedere um die Gestaltung der neuen Kampagne ist abgeschlossen“. Pfeifer beschrieb: „Seit Sommer sind wir dabei, Genehmigungen rund um alle Veranstaltungen einzuholen. Von einem Bürokratie-Abbau merken wir überhaupt nichts“. Bei jeder Genehmigung sei ein Gebührenbescheid beigefügt, jede Zahlung würde sich aufsummieren. Auch würden sämtliche Gebührenbescheide von der Fasnachtseröffnung bis zuletzt zum Schiibefüür immer teurer. Einen Trost hat die Narrenzunft, Pfeiffer sagte: „Gottseidank sind wir für die Organisation der Umzugssicherung nicht mehr zuständig, hierfür ist seit Neuestem laut Städtetagsbeschluss die jeweilige Kommune zuständig“. Bei den Umzügen der letzten Kampagne im Vorjahr sei das Querstellen von bis zu 14 Lastwagen erforderlich gewesen.