Narrenzunft Schopfheim: Bürokratie-Abbau ist nicht spürbar

Beim Pressetermin mit den Vertretern der Narrenzunft Schopfheim um Oberzunftmeister Frank Pfeiffer meinte dieser erfreut: „Das umfangreiche Prozedere um die Gestaltung der neuen Kampagne ist abgeschlossen“. Pfeifer beschrieb: „Seit Sommer sind wir dabei, Genehmigungen rund um alle Veranstaltungen einzuholen. Von einem Bürokratie-Abbau merken wir überhaupt nichts“. Bei jeder Genehmigung sei ein Gebührenbescheid beigefügt, jede Zahlung würde sich aufsummieren. Auch würden sämtliche Gebührenbescheide von der Fasnachtseröffnung bis zuletzt zum Schiibefüür immer teurer. Einen Trost hat die Narrenzunft, Pfeiffer sagte: „Gottseidank sind wir für die Organisation der Umzugssicherung nicht mehr zuständig, hierfür ist seit Neuestem laut Städtetagsbeschluss die jeweilige Kommune zuständig“. Bei den Umzügen der letzten Kampagne im Vorjahr sei das Querstellen von bis zu 14 Lastwagen erforderlich gewesen.

Zunftabende Ganz wichtig ist der Narrenzunft daher auch eine gute Auslastung der Veranstaltungen, beispielsweise zu den beiden Zunftabenden. Die Karten für die beiden Zunftabende vom Samstag, 7. Februar, und Samstag, 14. Februar, werden im Narrenkeller im Kellergeschoß des ehemaligen Bezirksamtes erstmals am Samstag, 17. Januar, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr verkauft. Ein weiterer Verkauf erfolgt beim neu geschaffenen „Statthaltertreffen“ unter der Lenk-Plastik beim Wochenmarkt am Samstag 24. Januar, ab 11 Uhr. Die Öffentlichkeit ist hier eingeladen, Bekanntschaft mit dem jungen Statthalter „Max vom Viehmärt“ zu machen, der mit seinen beiden Vorgängern anwesend sein wird. Gleichzeitig gibt es in den beiden Hüttli von Gastwirt Hans Glöggler neue, selbstkreierte „Statthalter-Burger“ mit mehreren „Stockwerken“. Gastwirt Hans Glöggler ist übrigens der Vater des neuen Statthalters. Durch die Sparkasse Wiesental wird ein 100-Liter-Fass Bier spendiert. Beim Bierzapfen wird höchstpersönlich Sparkassendirektor Georg Ückert anzutreffen sein, im Duo mit Bürgermeister Dirk Harscher am Grillwurststand. Dieser löst hierbei seine Verpflichtung zum Arbeitseinsatz ein, die er bei der Proklamation des neuen Statthalters übernommen hat. Natürlich sorgt die Guggemusik „D’Namelose“ für den musikalischen Rahmen des Events, zum Verkauf stehen ebenfalls Eintrittskarten für die Zunftabende und Fasnachtsplaketten. Die Plaketten werden darüber hinaus am 9. Januar ab 18 Uhr im Fastnachtskeller an die Zinken übergeben, die sie dann veräußern werden. Ein dritter Termin zum Erwerb von Eintrittskarten für die Zunftabende - quasi als „allerletzte Chance“ – ist am Samstag, 31. Januar z,wischen 9 und 12 Uhr im Narrenkeller.

Statthalter Max vom Viehmärt Foto: Narrenzunft Schopfheim

Zunftabendmeister Erich „Öhrli“ Lacher berichtete auch von einem bestens vorbereiteten Programm für die Zunftabende mit altgedienten Darstellern, aber auch einigen Aktiven, die noch nicht so oft aufgetreten sind.

Narrenbaum

Zunächst steht am Samstag, 10. Januar, der Transport des Narrenbaumes an. Um 16.11 Uhr ist Ankunft am Kronenbrunnen. Dann erfolgt das Aufstellen des Narrenbaums – natürlich weit und breit des Längsten in der Regio. Die Veranstaltung wird von der Guggemusik begleitet, auf dem Marktplatz gibt es Verpflegungsstände. Den Gast erwartet ein buntes Rahmenprogramm, ein Gewinnspiel für die Kinder und als Neuerung die Bekanntgabe des Kinderstatthalters. Es darf dann weitergefeiert werden beim Lumpenball der Enninger („Baumsteller-Party“) im Narrenkeller.

Fasnachtsplakette

Ganz besondere Fastnachtsplaketten gibt es seit 2024 in einer fünfteiligen Serie, die letzte Plakette der Serie wird 2028 ausgegeben. Es ist eine Sammler-Edition, wo die jeweiligen Texte in die Plakettenformen der Buchstaben A/R/U/B/A eingebettet sind. Das Plakettendesign dieses Jahres basiert innerhalb des Buchstabens „U“ mit dem Text „Ä bizzeli isch meh wie nüt“.

Junger Statthalter

„Max vom Viehmärt“ ist der bislang jüngste Statthalter. Frank Pfeiffer sagte: „Wir haben Wert darauf gelegt, einen jüngeren Statthalter zu küren, weil der Job zum einen äußerst anstrengend ist, es gibt in der Kampagne wenige Nächte zum Ausschlafen. Zum anderen wünschen wir uns ja jüngere Leute, die wir für uns interessieren möchten, und da hat es gerade gepasst mit dem jungen Max“. Der 26-jährige Statthalter Max Glöggler ist im zivilen Leben Mechatroniker und Automatisierungstechniker. Er wohnt in Hasel und ist bei den Höhliteufeln in Hasel und der Freiwilligen Feuerwehr Hasel aktiv. Der junge Statthalter hat die Schopfheimer Fasnacht in den familiären Glöggler-Genen und stand bereits seit Jahren auf der Bühne beim Zunftabend. Er sagte: „Ich freue mich auf die kommenden Wochen“.

Neuer Fasnachtsschlager

Noch eine erstaunliche Neuigkeit konnten die Aktiven der Narrenzunft präsentieren: Der erste Schlager der Narrenzunft, gestaltet von Ex-Statthalter und Angehöriger der Schopfheimer Fuchsengruppe, Florian Sprich, ist über die Homepage abrufbereit. Ergänzend designt wurde der Schlager von Künstlicher Intelligenz. Nun können beim Hören des Schlagers die Schopfheimer Narrenherzen höher schlagen.

narrenzunft-schopfheim.de