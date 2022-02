3 Einzug zum Festakt: der amtierende Narrenrat unter der Leitung von Steffen Stump (links) mit dem Schörzinger Weißnarr und der Hexe begrüßt die Gäste. Foto: Schätzle

Die Narrenmesse in der Hohenberghalle mit anschließendem Festakt – dies war der kleinste Nenner, den die Corona-Verordnungen der Narrenzunft Schörzingen zuließ.















Schömberg-Schörzingen - War seit Jahren das große Treffen des Narren-Freundschaftsrings Schwarzwald-Baar-Heuberg geplant, musste dies corona-bedingt abgesagt werden. Auch die als Ersatz geplanten Brauchtumsabende fielen der Pandemie zum Opfer. Umso mehr freuten sich alle Beteiligten, dass sie die Narrenmesse feiern durften.

Diakon Stephan Drobny zeigte die Verknüpfung von Kirche und Christsein zu Narretei und Fasnet. Seine Bitte lautete, sich im Alltag weniger hinter seinen Masken zu verstecken, sondern dies nur in Freude an der Fasnet zu tun. Für seine Predigt in Reimen erhielt er spontan Applaus.

Narrenmarsch sorgt für Gänsehaut

Die Schörzinger Musik umrahmte den Gottesdienst musikalisch. Auf den eigens vom Dirigenten Adrian Hummel arrangierten Choral "Mädle komm sei liab", folgte abschließend der Schörzinger Narrenmarsch, der so manchem eine Gänsehaut über den Rücken laufen ließ.

Nach einer Pause begann der große Festakt. Der Narrenrat zog mit Narrenmarsch, Schellnarren und Schörzinger Hexen in die Halle ein. Das traditionelle "Knellen" wurde von einer Schörzinger Hexe in der Halle über die Köpfe der Gäste hinweg mit Goaßel und Zwick praktiziert.

Mehr als 500 Mitglieder

Der Zunftmeister Steffen Stump ging in seiner Begrüßungsrede auf die Geschichte des Vereins ein: 1922 gegründet ist die Narrenzunft mit mehr als 500 Mitgliedern zweitgrößter Verein der Wochenberggemeinde. In 100 Jahren gab es nicht nur Sonnenstunden, doch heute stehe der Verein prächtig da. Es gelte, Brauchtum zu leben und weiterzugeben, forderte Stump.

Die Geschichte der Schörzinger Fasnet war eng mit der Burg Oberhohenberg verbunden, wobei sich nicht mehr alles nachforschen lässt, da alte Chroniken verbrannt sind. Das Fasnetstreiben im kleinen Ort wurde jedoch immer wieder urkundlich erwähnt, auch lange vor Gründung der Zunft. So gab es bereits vor dem Ersten Weltkrieg "Bunte Abende“ in der kleinen Gemeinde.

Bereits 1930 nahm die Schörzinger Narrenzunft am Narrentreffen in Rottweil teil. Der Zweite Weltkrieg riss eine Lücke, doch bereits 1946 feierten die Schörzinger wieder ihre Dorffasnet mit Schmotziga, Buntem Abend und den Straßenumzügen an Fasnetsmontag und Dienstag durch das Ort.

Schörzinger sind ein "närrisches Völkchen"

Nach einem kräftigen Narri-Narro richtete Bürgermeister Karl-Josef Sprenger seine Grußworte in Gedichtform an die Gäste. Er applaudierte zu 100 Jahren Narrenzunft und lobte die Schörzinger als "närrisches Völkchen".

Der Ortsvorsteher Thomas Geiger ging darauf ein, wie schade es sei, das große Ringtreffen nicht austragen zu dürfen. Er betonte, dass bei Großveranstaltungen wie einem Narrentreffen vier Wochen lang der ganze Ort plötzlich die Narrenzunft sei; Nur Hand in Hand könnten solch kleine Gemeinden diese Aufgaben stemmen. Genau dieser Zusammenhalt werde in der Corona-Zeit schmerzlich vermisst.

Jana Knaisch bedankte sich in ihrer Funktion als Schörzinger Vereinssprecherin bei der Narrenzunft für deren Arbeit im Gemeinde- und Vereinsleben.

Ringpräsident hofft auf großes Treffen in Schörzingen

Die Rede des Ringpräsidenten Kurt Szofer wurde kurz "gecrasht", als die Schörzinger Musikkapelle auf die Wiese vor der Fensterfront marschierte und spontan den Schörzinger Narrenmarsch spielte. Szofer ging drauf ein, dass die Fasnet Freude und Licht in eine dunkle, kalte Jahreszeit bringe, und dies derzeit leider nicht wie üblich möglich sei. Er erwähnte die Aufnahme der Schörzinger Fasnet in das immaterielle Weltkulturerbe der UNESCO als größte Ehre überhaupt.

Die bisherigen Ringtreffen in Schörzingen in den Jahren 74, 89 und 97 seien allesamt Erfolge gewesen, Er hoffe, das Schörzingen dieser Liste auch ein Treffen des Narrenfreundschaftsrings Schwarzwald-Baar-Heuberg hinzufügen wird.

Der ehemalige Zunftmeister Harald Denkinger hielt seine Rede kurz – es sei ja schon alles gesagt worden. Er überreichte Steffen Stump einen Präsentkorb.

Auftritt der Tanz-Minis als Highlight

Als Highlight des Festaktes zeigten die beiden Mini-Showtanzgruppen – 2020 eigens für das große Ringtreffen gegründet – ihre Tänze. Zuerst kamen die Vier- bis Sechsjährigen dran; sie zeigten als "Heidi" wie närrischer Nachwuchs tanzen kann. Die Gruppe der Acht- bis Zwölfjährigen zeigten mit ihrem Tanz "Die Post ist da", wie die Paketzustellung tänzerisch auf höchstem Niveau funktioniert. Steffen Stump zeigte sich begeistert vom Schörzinger Nachwuchs und bedankte sich bei den Leiterinnen des Showtanzes, Daniela Maus, Jutta Mattes-Ordowski, Sandra Seifriz, Marina Stump, Jasmin Bayer, Lea Bayer und Linda Koch.

Als nicht geplanter Programmpunkt erschienen danach die Frittlinger Narrenräte auf der Bühne. Harald Schimanski hob die besondere Freundschaft der Narrenzünfte Frittlingen, Schörzingen und Deilingen hervor und überreichte ein Geschenk.

Die nächsten 100 Jahre können kommen

Nach dem offiziellen Programm spielte die Schörzinger Musikkapelle spontan wieder in die Halle, im Schlepptau Narren und Hexen – wundersamerweise mehr Narren und Hexen als morgens bei der Narrenmesse. Nach dem erfreuten sich die Anwesenden noch an dem "Hauch von Fasnet" der durch die Schörzinger Hohenberghalle zog.

Wenn dieser Festakt eine Prognose für die Schörzinger Narrenzunft erlaubt, dann dies: Die nächsten 100 Jahre traditionsreicher, lustiger, schöner Fasnet können kommen.