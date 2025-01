Narrenzunft Schömberg: Nach fünf Jahren gibt es wieder einen Zunftball

1 Verkleidet als griechische Götter, Römer und Gallier gestalteten die närrischen Gruppen den Zunftball der Narrenzunft Schömberg unter dem Motto „Antike Spiele“ Foto: Narrenzunft Schömberg

Zum ersten Mal seit fünf Jahren fand in Schömberg wieder der Zunftball statt. Entsprechend groß war die Resonanz in der Stauseehalle. Die Beiträge der närrischen Gruppen lehnten sich an das Motto „Antike Spiele“ an.









Fünf Jahre lang gab es in Schömberg keinen Zunftball mehr. Am Wochenende wurde diese liebgewonnene Tradition wieder aufgegriffen. Unter dem Motto „Antike Spiele“ hat die Narrenzunft Schömberg ins „Kolosseum“ – ansonsten bekannt als die Stauseehalle – gerufen. Das gesamte närrische Programm lehnte sich an die Hochkulturen an, an die der alten Griechen und als die Römer in Europa das Sagen hatten.