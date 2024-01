Narrenzunft Rottweil: Noch rund 2200 Narrenkarten im freien Verkauf

1 Großes Interesse: Nahezu jeder Platz im Kapuziner war bei der Hauptversammlung der Narrenzunft belegt. Foto: Siegmeier

Über ein volles Haus konnte sich die Narrenzunft Rottweil bei ihrer Mitgliederversammlung im Kapuziner freuen. Indes: Die Hohe Narrenzahl bei den Sprüngen sorgt bei Zunftspitze noch immer für Kopfzerbrechen









Einmal mehr volles Haus verzeichnete die Narrenzunft Rottweil bei ihrer Mitgliederversammlung im Kapuziner. Nachdem die Wadelkapelle den Abend mit dem Rottweiler Narrenmarsch eröffnet hatte, begrüßte Narrenmeister Christoph Bechtold die Mitglieder und brachte auch gleich auf den Punkt, was die Zunftoberen am meisten beschäftigt: Die hohe Anzahl an Narren bei den Sprüngen.