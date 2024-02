1 Eine lange Schlange gab es beim Narrenkartenverkauf an Nicht-Mitglieder. Foto: Straub

Viele Nichtmitglieder der Narrenzunft konnten am Samstagnachmittag keine der begehrten Narrenkarten ergattern. Der Frust bei den Narren ist groß, die Narrenzunft will nach Lösungen suchen – aber kann es die geben? Das fragt sich unsere Autorin.









Die Narrenzunft steht vor einer unlösbaren Aufgabe. Der freie Narrenkartenverkauf am Samstag hat gezeigt, dass es für jene, die nicht Mitglied in der Zunft sind, künftig schwieriger werden wird, an eine Karte für den Narrensprung zu kommen.