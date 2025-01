Fasnetsmontag in Oberndorf Was hat es mit dem „Rammeln“ auf sich hat

Was es mit dem Rosenmontag auf sich hat, wie die Schantle auch Teil der organisierten Fastnacht in Oberndorf geworden sind, und welche Geschichte das „Rammeln“ in der Oberndorfer Fasnet hat, beleuchtet Günter Danner bei „Kultur in der Werkstatt“.