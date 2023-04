1 Für Auftritte in der Vorfasnet wurden von Marco Pfisterer (Vierter von links) geehrt (von links): Christof Seidel, David Riegraf, Matthias Eder, Traudel Storz, Michael Wilhelmi und Christian Kinzel. Foto: Weber

Die Hauptversammlung der Narrenzunft Oberndorf stand ganz im Zeichen des Narrentags 2024. Vor allem die Frage nach Privatquartieren ist noch offen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Zunftmeister Marco Pfisterer eröffnete die Mitgliederversammlung der Narrenzunft Oberndorf pünktlich und schickte Ehrenpräsident Eberhard Schmid gleich in den April. In seine Begrüßung schloss er Ehrenmitglieder, Altelfer, Vertreter der örtlichen Vereine und des Viererbundes mit ein und stellte die Versammlung in das Zeichen des Narrentages 2024.

Pfisterer zählte die Aktivitäten des Elferrates im Jahr 2022 auf, der wahrlich eine große Zahl von Zusammenkünften zu absolvieren hatte. Besonders aber ging der Zunftpräsident auf die vergangene Fastnet ein, die erste nach den Beschränkungen durch die Corona-Pandemie. Dabei stellte er fest, dass sowohl der Schantlesonntag als auch der Bürgerball sehr erfolgreich verliefen. Ein kleiner Wermutstropfen war, dass sich beim Bürgerball nur eine einzige Gruppe aktiv beteiligt hatte.

Schantle muss hinken

Für den Kinderumzug am Fasnetssonntag plädierte er für mehr maskierte Kinder, ebenso beim Rammeln am Montag; hier sollten die Kinder allerdings nicht im Schantle kommen. Für den großen traditionellen Narrensprung wünschte sich Marco Pfisterer, dass wieder mehr Kinder im Narrensamen mitlaufen würden. Kritik hatte er beispielsweise für manche Schantle, die vergaßen, dass ein Schantle hinkt.

Schatzmeister „Charly“ Graf berichtete über den Kassenstand des Vereins. Ein kleiner Gewinn konnte erwirtschaftet werden. Für manche war es sicher erstaunlich, welche Summen bei Großereignissen wie dem Bürgerball bewegt werden.

Verbesserungswünsche

Über den Verkauf von Mäskle, Fahnen, CDs und Bücher berichtete Jörg Lohmann. Besonders erfreut zeigte er sich, dass die bisherigen Verkaufsstellen wieder mitmachten und die „Endstation Heimat“ im Bahnhof neu dazugekommen sei.

Die beiden Kassenprüfer Eberhard Schmid und Wolfgang Merkel bescheinigten Graf eine eine ordentliche Kassenführung.

Zwei Anträge lagen der Versammlung vor. Der eine bezog sich darauf, die Anfangszeiten des Schantlesonntag auf 17 Uhr und des Schmotzigen auf 18 Uhr vorzuverlegen. Da dies keine Aufgabe des Elferrates sei, so Pfisterer, werde man darüber nachdenken und vielleicht ein Jahr zu den vorgezogenen Anfangszeiten einladen.

Der andere Antrag sah vor, am Fasnetsmontag auf den Schantleumzug mit Kapellen zu verzichten und die aufsagenden Kinder auf dem Schuhmarkt in den Mittelpunkt zu stellen. Es wurde vorgeschlagen, dass die Schantle nicht von einem Punkt weggehen, sondern wie früher, fast wie beiläufig, sich auf dem Schuhmarkt einfinden sollten, um sich von den Kindern ansingen zu lassen, oder – noch besser – mit ihnen zu singen. Auch dieser Frage, so der Zunftmeister, werde man nachgehen, heute jedoch keinen Beschluss fassen.

70 Besenwirtschaften

Der Narrentag 2024 des Viererbundes, der am 27. und 28. Januar in Oberndorf stattfindet, würde schon lange in den Köpfen laufen, so der Präsident. Rund 70 Besenwirtschaften hätten ihre Bewerbung abgegeben; für sie werde ein zentrales Depot eingerichtet, im Hof des Schwarzwälder Boten. Noch immer sei man auf der Suche nach Privatquartieren. Die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung vor allem im Hinblick auf Sicherheit sei vorzüglich.

Das Angebot vieler Narrenzunftmitglieder zur freiwilligen Hilfe werde gerne angenommen, aber zuerst müsse man sehen, wo diese Hilfe sinnvoll eingesetzt werden kann, so der Präsident.

In Anschluss ehrte der Präsident Mitglieder für ihr langjähriges Engagement.

Ehrungen

Mitwirkung an der Vorfasnet

Traudel Storz (30 Jahre), Michael Wilhelmi (20 Jahre),

Teilnahme am Narrensprung

Bernd Franke, Dieter Suchy, Rainer Grimm, Anke Meier, Michael Wilhelm (alle 40 Jahre); Matthias Lehmann, Peter Lovvencic, Gerold Wein, Christian Haaga, Susanne Schmidt (alle 25 Jahre); Catrin Märländer, Kevin Klein, Saskia Meier, Larissa Singer (alle zehn Jahre)