Narrenzunft Oberndorf: Ein Neuzugang, Ehrungen, Lob – aber auch Sorgen

Ein Neuzugang, hochkarätige Ehrungen, ein Minus in der Kasse, der Narrentag und manches Sorgenkind: Bei der Hauptversammlung der Narrenzunft Oberndorf war einiges geboten.
In seinem Jahresbericht zeichnete Zunftpräsident Marco Pfisterer das Bild eines erfüllten Zunftjahres – sowohl im Hinblick auf die Fasnet als auch auf die Aktivitäten des Elferrats. Neben insgesamt elf Sitzungen des Elferrats und vielen weiteren Treffen prägten zahlreiche Veranstaltungen das vergangene Jahr für die Elfer – öffentliche, wie „Kultur in der Werkstatt“ oder die Dreikönigsversammlung, aber auch Treffen mit den Vertretern der befreundeten Narrenzünfte im Viererbund oder der Narrozunft in Villingen.