1 Die Narren des Viererbunds freuen sich auf viele Besucher beim Narrentag in Oberndorf. Foto: Ralf_Graner Photodesign

Wenn der Viererbund am Wochenende seinen Narrentag in Oberndorf feiert, dann ist Ausnahmezustand angesagt. Doch alles ist bestens vorbereitet: Es fahren verschiedene Shuttlebus-Linien.









Damit Gäste und Narren gut in die Stadt kommen, hat die Narrenzunft Oberndorf für Samstag und Sonntag drei Pendel-Buslinien eingerichtet. So können auch Parkplätze weiter außerhalb genutzt werden. Am Samstag findet ab 19 Uhr der Nachtumzug statt, am Sonntag ab 14 Uhr der große Umzug.