Mit ihrem Narrenruf „Mühlener Schonka“ sowie den Rufen der weiteren Gruppen begann Zunftmeister Michael Zörner, der auch durch die Sitzung führte, die Hauptversammlung im Mühlener Gemeindesaal, dem Vereinslokal der Zunft. Er signalisierte gleich mit seinen ersten Worten, dass der Zunft Veränderungen ins Haus stehen.

Eine der Veränderungen betraf Zörner selbst, der nach neuen Jahren als Zunftmeister das Steuerrad an Jüngere übergab. Zunächst ließ er aber das zurückliegende Vereinsjahr Revue passieren. Er begann mit dem Maskenabstauben und dem Mühlener Abend, der immer mehr seine Bestimmung erfülle und zu einem bunten Abend für die Mühlener Bevölkerung werde. Die Minis und der Narresamen machten an diesem Abend keine Worte, sondern brachten die Zunft mit Gesten, großen Augen und Lachen in die fünfte Jahreszeit. Diese Art beizubehalten, wünsche er sich für die Zukunft.

Große Vielfalt an Aktionen

Schriftführerin Franziska Weiß wurde von Maren Müller vertreten. Diese berichtete über die Veranstaltungen: die 90er-Party, die Schul- und Kinderbefreiung, die Schlüsselübergabe, das Baumloben, die Fasnetsverbrennung und das Kuttelessen. Für das neue Vereinsjahr stehen noch weitere Termine an, unter anderem der Mostbesen im Herbst.

Der Bericht des Kassierer Martin Busch wurde von Melanie Müller vorgetragen. Die Bilanz weist einen leichten Gewinn aus. Größte Ausgabe waren wieder die Buskosten.

Tanzgruppen sind beliebt

Monique Müller übernahm den Bericht von Pamela Beuter für die Tanzgruppen und bescheinigte dem Verein die bereits mehrfach bestätigte „positiv auffallende“ Außenwahrnehmung. Sie sprach aus den Reihen der Tanzgruppen von einer zwar langen, aber sehr intensiven und positiv aufregenden Saison.

Erhalt des Gemeindehauses

Susanne Schneider zeigte auf, dass die Musikgruppe „Muggaseggele“ mit neun Erwachsenen, zwei Jugendlichen und einem Kind sehr gut Musik machen kann und auch als kleine, gute, Gemeinschaft es wiederum schaffte, die Schonka an allen Umzügen in den richtigen Schritt zu bringen. Abschließend gab sie den Zuhörenden auch ihren Abschied bekannt. Neu aufgestellt starten nun die Musiker mit Tambour Anja Renk und Musiksprecher Wolfram Irion, so Schneider.

Sie sind neu im Vorstand der Narrenzunft Mühlen, von links: Zunftmeister Markus Kirchner, Kassiererin Jasmin Bäuerle und Melanie Müller Foto: Narrenzunft Mühlen

Unter Punkt Wünsche und Anträge überreichte Ortsvorsteher symbolisch die Rohfassung des Erbbaupachtvertrags, den er und seine Ortschaftsräte vorausschauend für die Nutzung und den Erhalt des Mühlener Gemeindehauses erarbeitet hatten. Die Narrenzunft kann sich diese Federführung vorstellen. Die Mitglieder nahmen den Vorschlag positiv auf. In einer außerordentlichen Sitzung sollen alle Informationen, Zahlen, Daten und Fakten dazu aufgezeigt werden. Dies wurde von den anwesenden Mitglieder als gut befunden.

„Ehrenamts-Ruhestand“

Zum Schluss verabschiedeten die beiden Zunftmeister Lukas Martini und Zunftmeister Markus Kirchner den ehemaligen Zunftmeister und Gründungsmitglied Michael Zörner in den Ehrenamts-Ruhestand und bedankten für neun Jahre im Amt. Ebenso dankten sie Susanne Schneider, die es als Musik-Sprecherin darüber hinaus auf achtzehn Jahre Tätigkeit im Gremium brachte. Beide bekamen ein Geschenk überreicht.

Ehrungen und Wahlen

Ehrungen

Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Andrea Hertling, Anne und Peter Jethon, Marcel Masson, Cindy Masson und Alex Meixner. Für zwanzig Jahre: Alex Hessel. Für dreißig Vereinsjahre: Ilona und Günther Grameth, Antje und Georg Gühring, Delis Horn, Alexander Kramer und Tina Müller Just.

Wahlen:

Auf Vorschlag der Vereinsführung wurde Markus Kirchner einstimmig zum neuen Zunftmeister gewählt. Er übernimmt fortan die Aufgaben von Michael Zörner. Für zwei Jahre neu gewählt und mit der Aufgabe des Kassierers betraut wurde einstimmig Jasmin Bäuerle. Sie übernimmt die Aufgabe von Martin Busch. Für die Wahl der Beisitzer konnte Melanie Müller erneut und ebenso Aylin Gühring bestätigt werden. Stefanie Engelhardt schied aus dem Gremium aus. Die Position wurde nicht neu besetz.