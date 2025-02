Wirtschaft Expertin spricht beim Neujahrsempfang in Dornhan über die Zukunft der Autoindustrie

Für den diesjährigen Neujahrsempfang in Dornhan am Freitag, 7. Februar, ist es den Veranstaltern gelungen, eine prominente Rednerin zu gewinnen. Hildegard Müller, Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie, spricht zum Thema „Die deutsche Automobilindustrie und die Mobilität der Zukunft: Herausforderungen und Chancen“. Los gehts um 19.30 Uhr in der Stadthalle.