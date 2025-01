1 Weitum bekannt sind die Bürstenmacher, eine Traditionsfigur der Fasnet in Lützenhardt. Foto: Walter Maier

Die Narrenzunft Lützenhardt präsentiert ihren Narrenfahrplan 2025. Umzug am Rosenmontag mit Gruppen aus dem Ort.









„Nach dem tollen Wochenende bei unseren Freunden der Narrenzunft Salzstetten steht an diesem Wochenende der Nachtumzug in Glatten an.“, teilt Uwe Störzer mit. Am Sonntag, 2. Februar, geht es zum Umzug nach Ofterdingen,