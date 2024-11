Narrenzunft Lauterbach: Wer beim großen Helferfest alles gewürdigt wurde

1 Die Narrenzunft lud in das Gemeindehaus ein. Foto: Narrenzunft

Die Narrenzunft Lauterbach lud zum Helferfest ein, bei dem zahlreiche Beteiligte für ihr Engagement gewürdigt wurden.









Anlässlich des großen Jubiläums der Narrenzunft Lauterbach wurde im Januar ein großes Narrentreffen in Lauterbach veranstaltet. Hier wurde das ganze Dorf zur Unterstützung und Teilnahme gebeten. Ganz Lauterbach war bereit, die Narrenzunft und damit „unser Lauterbach“ kräftig zu unterstützen. In jeglicher Form wurde hier die Unterstützung angeboten, und so lud die Narrenzunft noch zum großen Helferfest in das Gemeindehaus ein, wie sie in einer Mitteilung schreibt.