1 Ein trauriger Abend für die Narrenzunft Schelbmuler. Mit den Stimmen der Mehrheit schickten die wenigen anwesenden Mitglieder den Verein in die Liquidation. Foto: Hettich-Marull

Das war es für die Narren in Mönchweiler. 20 Jahre war die Narrenzunft Schelbmuler in Mönchweiler beliebter und wichtiger Teil der Vereinskultur – jetzt soll Schluss sein.

Mönchweiler - Für die noch im Amt verbliebenen Tatjana Kretschmer und Petra Laufer blieb keine andere Möglichkeit, als den Verein in die Liquidation zu schicken. 89 Mitglieder zählt der Verein, 74 davon passiv. Von all diesen Mitgliedern konnte Schriftführerin Tatjana Kretschmer nur 14 bei der Versammlung begrüßen. Das, so Kretschmer, spiegele den Grund für das Ende des Vereins wider. Es gebe, so Kretschmer in ihren Ausführungen, einfach zu wenige Mitglieder, die die Aufgaben im Verein mittragen wollen. Deshalb habe man sich für diesen endgültigen Schritt entschieden. 13 der anwesenden Mitglieder schlossen sich der Vorlage zur Auflösung an. Einzig Wolfgang Eich, an diesem Abend auch als Vertreter der Gemeinde in der Versammlung, sprach sich für den Erhalt der Narrenzunft aus: "Die Bürger haben den Verein sehr gut angenommen", argumentierte er. Das hatten die Veranstaltungen der Zunft auch durchgängig gezeigt. Der Zunftabend war ein echtes Zugpferd, die Bewertungen durch die Besucher durchweg positiv. Die Zusammenarbeit des relativ kleinen Grüppchens mit den anderen Vereinen in Mönchweiler sei aller Ehren wert. Überall wo man gebraucht wurde, setzte man sich ein.

Jürgen Laufer, Michael Kretschmer, Moana Kretschmer und David Grußer wurden zu Liquidatoren gewählt. Der Auflösungsbeschluss führt den Verein in eine einjährige Liquidationsphase.

Bis dahin sind zwei Szenarien denkbar. Zum einen wird das Vereinsvermögen, das neben dem Bankguthaben auch die Einrichtung des Vereinsheims umfasst, abgewickelt und einem steuerbegünstigen Zweck zugeführt. Welcher das sein könnte, müsste in Abstimmung mit der Finanzbehörde noch bestimmt werden. Zum anderen bleibt noch ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Mönchweiler Narren und allen, die den Verein mit seinen fasnachtlichen Aktivitäten vermissen werden. Sollten sich innerhalb dieses einen Jahres doch noch genügend Engagierte finden, die den Verein mit einem neuen Vorstandsteam weiterführen wollen, kann der Auflösungsbeschluss aufgehoben werden.