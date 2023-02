1 Die hohen Tage der Fasnet stehen in Rottweil bevor und sind prall gefüllt. Foto: Schnekenburger

Sie stehen an: die hohen Tage der Rottweiler Fasnet. Die Narrenzunft hat wieder ein umfangreiches Programm vorbereitet









Die Narrenzunft freut sich auf die Fasnetstage. Am Samstag ist von 14 bis 16 Uhr Ausgabe der Kinderkärtle im Café „Schädle“. Jedes Kind erhält einen Berliner.

Ausschellen und Umzug am Sonntag

Am Sonntag treffen sich die Narrenzunft und Freunde der Zunft um 10.30 Uhr im Gasthaus „Goldener Apfel“. Um 11.45 Uhr wird die Fasnet vor dem Rathaus durch die Narrenzunft Rottweil und ihre Ausscheller eröffnet. Um 14.30 Uhr ist Fasnetsauftakt mit großem Umzug des Narrensamens und verschiedener Fasnetsgruppen.

Nicht erlaubt sind motorisierte und gefährliche Wägen, Gruppierungen, mit lärmbelästigenden, „fastnachtsfernen“ Musikstücken, demonstrationsähnliche Kostümierungen, sackweises Auswerfen von Konfetti, lebende Tiere, Hexen, Kampfanzüge und sonstige geschmacklose Darstellungen, betont die Zunft. Auch die Teilnahme am Umzug zu kommerziellen Zwecken ist untersagt.

Erlaubt sind hingegen Bajasse mit Stofffarben jenseits von schwarz und gelb. Möchte ein Zuschauer nicht von einem Bajass abgepinselt werden, so soll der Bajass dies respektieren. Der Umzugsweg geht vom Schwarzen Tor geht stadtabwärts zum Spital, von dort über das Konvikt, das Hotel Johanniterbad und die Grafengasse zur Hochbrücke. Die Aufstellung des Umzugs stadteinwärts ist zwischen Hochbrücke und Mode Russ. Der Sprung geht dort los, sobald die letzten Bajasse die Kreuzung stadtabwärts passiert haben. Auf dem Friedrichsplatz endet dann der Narrensprung. Von 14 bis 17 Uhr Beschenkung der Kinder am Wurststand der Narrenzunft beim Rathaus.

Das Programm am Montag und Dienstag

Sämtliche Narren können im „Vereinsheim der Bürgerwehr“, im „ZIZ“, in der „Alten Post“, im „Potpourri“, im „Goldenen Apfel“ (ab 7 Uhr), in der „Weinstube Bruderschaftsstüble“, in der „Jugendherberge“, im „Lehre“, im „Kapuziner“ und im „El Greco“ (ehemals „Waldhorn“) ihre Narrenkarte ab 6.45 Uhr abstempeln lassen. Ein Verkauf von Narrenkarten findet in den Stempellokalen nicht statt. Im Stempellokal erhält der Narr nach Vorzeigen der Sprungteilnahmekarte seinen Zugangsberechtigungsausweis zum Sprung sowie den Sprungbändel. Der Narrensamen sammelt sich auf der Kreuzung zwischen Torstube und Friseur Haibt.

Nur in Original-Kleidle und mit Narrenkarte

Teilnahmeberechtigt an den Rottweiler Narrensprüngen sind nur Narren in Original Rottweiler Narrenkleidern mit gültiger Narrenkarte. Hexen und große Bajasse sind während der großen Narrensprünge beim Narrensamen nicht zugelassen. Die Narren müssen den Weg zu den Sammellokalen durch die Seitenstraßen nehmen. Die Kontrolle in den Sammellokalen endet um 8.30 Uhr. Möchte ein Zuschauer nicht von einem Federahannes abgepinselt werden, so soll der Federahannes dies bitte respektieren.

Der Weg des Narrensprungs

Der Weg des Acht-Uhr-Narrensprungs am Montag führt stadtabwärts zum Spital, von dort über das Konvikt, Hotel Johanniterbad und Grafengasse zur Hochbrücke. Die Aufstellung des Umzugs stadteinwärts ist zwischen Hochbrücke und Volksbank. Die Reiter kommen über die Sprengergasse in die Hochbrücktorstraße. Zugang zum Sprung besteht zudem über die Kameralamtsgasse beim Gasthaus Becher. Der Sprung geht vor der Volksbank los, sobald die letzten Narren die Kreuzung stadtabwärts passiert haben. Abschluss des Narrensprungs ist auf dem Friedrichsplatz. Im Spital bewirtet während des Umzugs der FV 08 Rottweil.

Ferner weist die Zunft darauf hin, dass behinderte Mitbürger in der Oberen Hauptstraße unterhalb des Ehrenpodestes und beim „Café Lüthy“ den Narrensprung verfolgen können. Die Ordner sind angewiesen, an den genannten Orten eine kleine Fläche freizuhalten.

Bitte an die Zuschauer

Der Acht-Uhr-Narrensprung und der Vierzehn-Uhr-Narrensprung am Dienstag sind identisch mit dem am Montag. Die Waldtorstraße zwischen dem „Goldenen Apfel“ und dem „Café Lehre“ bleibt am Montag und Dienstag bis um 19 Uhr für den Verkehr gesperrt. Um 18 Uhr hat jeder Narr sein Narrenkleid abzulegen und sich von der Straße zurückzuziehen. Die Zuschauer werden gebeten, beim Narrensprung die Gehwege nicht zu verlassen und sich den Anweisungen der Ordner zu fügen. Der Besuch der Narrensprünge erfolgt auf eigene Gefahr. Den Bürgern Rottweils wünscht die Zunft für die hohen Tage eine vergnügte und schöne Fasnet.