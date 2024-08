Narrenzunft in Sulgen: Neuerungen schlagen ein wie eine Bombe

Die Narrenzunft Sulgen ist absolut kein Saisonverein. Das konnte Präsidentin Sonja Baier zu Beginn der Jahreshauptversammlung im Hartplatzcafe am Stadion nicht nur selbstbewusst verkünden, sondern auch danach in ihrem Bericht eindrucksvoll darlegen.

Zuerst bedankte die Präsidentin sich beim Bewirtungsteam des SV Sulgen und bei den zahlreich erschienenen Mitgliedern für das Interesse. Sie bat zur Totenehrung, stellvertretend nannte sie die verstorbenen ehemaligen Elferräte und Obernarren Gerhard Thurau und Herbert Engel.

In ihrem Rückblick erinnerte Baier sowohl an ein ereignisreiches Jahr als auch an eine erfolgreiche Fasnet. Nicht nur die Besuche bei Veranstaltungen anderer Sulgener Vereine sind im Kalender vermerkt, sondern auch eigene und neue Aktivitäten. In Erinnerung an das nicht mehr durchgeführte Volkswandern gibt es Herbstwandern, dasselbe im Frühjahr mit der „Ausschusssitzung im Gehen“ und mit der Maiwanderung.

Bei befreundeten Zünften

Jahrestermine sind mit den Zunftmeisterversammlungen bei der „Freien Narrenvereinigung Mittlerer Schwarzwald“ (FNVMS) als auch mit dem Sommertreff für ehemalige und aktuelle Zunftfunktionäre, so erfolgt 2023 bei den „Pfrieme Stumpe“ in Tennenbronn und 2024 bei den „Hoorigen Hunden“ in Sulzbach zu beachten.

Erstmals veranstalteten die Krattenmacher am Kilbesamstag für den Narrensamen einen Kilbeumzug mit Abschluss.

Dieser war laut Präsidentin derart gelungen, dass eine Wiederholung unausweichlich sei. Und auch bei der Nikolausfeier standen die Jüngsten wieder gut beschenkt im Mittelpunkt.

Spektakel bei „Wolfi Maser“

Ein wohl einmaliges vereinsübergreifendes Spektakel mit „Wolfi Masers letzter Fahrt“ wird allen Beteiligten in Erinnerung bleiben.

Für die Fasnet 2024 resümierte die Präsidentin einen nie dagewesenen Erfolg bei allen heimischen Veranstaltungen. Ursache waren auch Neuerungen. Hier gelte es besonders den überwältigenden Kinderumzug und Kinderball als auch die überarbeitete „Nacht der Kratten“ hervorzuheben.

Mit der Erinnerung an das erstmalige Osternestsuchen für den Narrensamen, einer Zunfthochzeit, eine Bewirtungsaktion bei einer Bank, das Maibaumstellen des Vereinsring und den gelungenen Zunftausflug schloss die Präsidentin ihren Bericht.

Kassiererin Sonja Weisser präsentierte einen zufrieden stellenden Kassenbericht, den die Kassenrevisorinnen als perfekt bezeichneten.

Zugang in allen Altersklassen

Bei den Berichten konnte die Gardeleiterin Sabrina Weinhold einen Zugang in allen Altersklassen vermelden und äußerte die Hoffnung, dass auch möglichst alle Mädchen bei der Stange bleiben.

Gildemeister Thomas Weigle bedankte sich vor allem bei seinem Gildeausschuss für die Unterstützung, beginnend mit dem Abstauben bis zum Fasnetsverbrennen. Der Schmotzige sei besonders zu erwähnen, da die Zunft beim Besuch der Kindergärten und Schulen jedem Kind eine Brezel zukommen lässt. Bei den Veranstaltungen wie beim Ball der Falkenhexen und den Bära-Datza und beim Narrentreffen in Schutterwald war die Beteiligung laut Gildemeister famos.

Besonders im Gedächtnis bleiben der Kindernarrensprung der FNVMS und das Ringtreffen in Lauterbach sowie der erstmalige Besuch der oberschwäbischen Fasnet vor tollen Zuschauern in Herbertingen.

Langjährige Elfer verabschiedet

Vor den Wahlen bedankte sich Sonja Baier bei den scheidenden teils langjährigen Elfern und Ausschussmitgliedern Matteo Camilletti, Klaus Müller, Thomas Weigle und Natascha Lederbauer. Der scheidende Gildemeister Thomas Weigle zeichnete sich zudem für seine mehr als gelungene Umsetzung für die Figur des Obergeistes aus.

Bei den Wahlen wurden die Elferatsmitglieder Sonja Baier, Maikel Fortmeier, Sonja Weisser wieder und Denise Burkandt neu gewählt.

Sonja Baier wurde als Präsidentin ebenso wie Sonja Weisser als Kassiererin im Amt bestätigt, während mit Denise Burkandt erstmalig eine Gildemeisterin die Kleidlesträger anführen wird. In den Hanselgildeauschuss gewählt wurden Christian Müller, Ron Schnall, Heiko Weinhold und Florian Müller. Die Kassenrevisorinnen Gabi Schwarz-Böhler und Manuela Marte-Kratt werden die Kasse ein weiteres Jahr prüfen.