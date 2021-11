3 Die Narrenzunft verabschiedete mit stehendem Applaus den früheren Zunftmeister Michael Melvin Foto: Riesterer

"Am 6. Januar 2020 beim Abstauben im Hause Melvin war die Welt noch in Ordnung." So begann der neue Zunftmeister Tobias Dold am Donnerstagabend seinen Bericht bei der Hauptversammlung der Schramberger Narrenzunft, die der größeren Abstände halber in der Gymnasiums-Aula stattfinden musste.















"Wenige Augenblicke nach diesen tollen Tagen" sei das öffentliche Leben erlegen. In diesen herausfordernden Tagen des Lockdowns und der Einschränkungen "kamen aus meiner Sicht nicht die Rechte des Einzelnen zu kurz, sondern es wurden unsere Pflichten gefordert. Es war und ist unsere Bürgerpflicht, die Schwächeren in unserer Gesellschaft zu schützen. Und das ist, wenn man andere Länder anschaut, bei uns bis jetzt gut gelungen", sagte Dold.

2022: vieles noch unklar

2G, Mundschutz oder nicht – endgültig ließen sich die Bedingungen dafür nicht vorhersagen. "Wir hoffen, dass wir unsere Straßenfasnet ohne Einschränkungen feiern können." Derzeit sei die Situation doch wieder sehr angespannt, die Zahlen gehen durch die Decke. "Auf diesem Wege möchte ich alle ermutigen, sich impfen zu lassen. Das ist der einfachste Weg zu einer entspannten Fasnet. Wir im Elferrat und in den Ausschüssen sind auf jeden Fall vorbereitet und am Start wenn es wieder heißt: ›s’goht dagega‹."

Kritzelmeister berichtet

Gerade so die schwarze Null

Durch die ausgefallene Fasnet und damit einhergehenden Einnahmen und Ausgaben sei das Wirtschaftsjahr 2020/21 "maßgeblich durch Corona geprägt", erläuterte Säckelmeister Arno Jauch. Den Haupteinnahmen durch Narrenblättle, Beiträge und Spenden stand hauptsächlich das Auffüllen leerer Bestände von Handelswaren entgegen – sodass auch dank der Corona-Hilfen von Verband und Stadt gerade so ein plus von knapp 42 Euro in den Büchern stehe. Die Zunft habe 752 Mitglieder, davon 192 Kinder, stellte Jauch fest – und, dass die Narrenzunft weiterhin wirtschaftlich und finanziell auf gesunden Füßen stehe.

Das Wirtschaftsjahr zuvor sei mit einem Bilanzgewinn von etwa 4000 Euro erfolgreicher gewesen: 2020 hätten Brezelbändel, Bons und Abzeichen etwa 37 100 Euro eingebracht (im Vergleich dazu 2019: circa 26 100 Euro). Dank des "recht ordentlichen" Wetters seien trotz der Erhöhung von drei auf vier Euro etwa 2350 Bändel mehr als im Jahr zuvor verkauft worden.

Weiter verjüngen

Seine Verjüngung treibt der Elferrat voran: So schlug das Gremium für seine Reihen Stefan Grimm vor – 1984 in Schramberg geboren, verheiratet, Mitglied der Feuerwehr, Lehrer an der Berneckschule und wohnhaft im Tierstein. Engagiert seit Jahren sei Grimm als Bach-na-Fahrer und in verschiedenen Ämtern bei den Falkenhexen. Grimm sei es in seiner Funktion wichtig, betonte Dold, die hiesigen Bräuche an die junge Generation weiterzugeben – hierbei habe er sich bereits als engagierter Ansprechpartner hervorgetan.

Für Gänsehaut sorgte die Stadtmusik Schramberg, die diesem so ganz andren 11. November mit dem ersten Narrenmarsch seit langer Zeit ihren traditionellen Abschluss verlieh.

Appell des Zunftmeisters“

Zunftmeister Tobias Dold wollte mit Blick zu den Anwesenden Fraktionsvorsitzenden der Kommunalpolitik noch "ein paar Worte zur Vereinsarbeit" sagen. Vorstände und Ausschüsse seien in den harten Zeiten gefordert, Mitglieder "bei der Stange zu halten" und gegen die Resignation zu kämpfen, sollte ein Wettkampf oder eine Veranstaltung wieder einmal kurzfristig ausfallen. "Als Vorstand steht man in der Verantwortung für seine Mitglieder und muss abwägen, ob alles vertretbar ist, was man macht." Im Januar 2021 habe das Telefon geklingelt und die Polizei ihm klipp und klar Fasnetsveranstaltungen jeder Art verboten. Die Zunft habe entschieden, das mitzutragen, denn "das Miteinander, das eine Fasnet braucht, war schlichtweg nicht erlaubt".

Kulturtreibende Vereine, die auf ein Publikum angewiesen sind, hätten es nun besonders schwer. "Die Förderung der Vereine ist das erste und leichteste, was in einem Haushalt gestrichen werden kann", so Dold. "Ich hoffe, die Verwaltung und Gemeinderäte haben den Wert der Vereinsarbeit für eine Stadt, für den Zusammenhalt und die Zusammengehörigkeit der Bevölkerung hier im Blick."­

Familien tauschten sich aus wenn es um Kostüme,oder Kleidle für Kinder gehe. "Gerade bei den Kindern kann man ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl feststellen, wenn sie auf der Straße eine Brezel ersingen können." Den Stellenwert der Fasnet erkenne man allein daran, dass man mehr auswärtige Schramberger treffe als zu Weihnachten. "Diese Aufgabe und diese Leistung kann kein Stadtmarketing oder Workshop zum Markenbildungsprozess in diesem Maße auch nur annähernd leisten", sagte der Zunftmeister. "Daher bitte ich auch weiter die Kultur und die Fasnet in Schramberg wie bisher zu unterstützen. Wir haben eine sehr gute Vereinsförderung und im Sinne der Gemeinschaft bleibt dies die nächste Jahre hoffentlich auch so."