In der Ortsverwaltung Orschweier übergaben das amtierende Prinzenpaar Ina I. und Jens II. an Bürgermeister Dietmar Benz und Ortsvorsteher Bernd Dosch die ersten druckfrischen Narrenblätter 2024.

Auch im 64. Vereinsjahr konnte die Narrenzunft unter der Regie von Ältestenrat Achim Metzger sowie den Narrenräten Simon Metzger und Eduard Petri ein farbenprächtiges Blatt zusammenstellen, heißt es in einer Mitteilung. Neben den Bildern der vergangenen Fasentkampagne werden auch aktuelle Bilder des Bunten Abends 2024, der in der Mehrzweckhalle Orschweier abgehalten wurde, im Narrenblatt zu sehen sein. Weitere Inhalte sind die Daten und Fakten der Hornigzunft sowie ein Bericht über die historische Geschichte der Orschweierer Fasent mit alten Bildern und einer bislang unveröffentlichten „Schnitzelbank“ aus dem Jahr 1958, heißt es weiter.

„Gespannt dürfen die Einwohnerinnen und Einwohner wieder sein, in welchen Straßen das Prinzenpaar das Narrenblatt verteilen wird. Man bekommt ja schließlich nicht alle Tage Besuch von einem Prinzenpaar!“, schriebt die Zunft. Interessierte, die ein Narrenblatt haben möchten, können sich an einen der Narrenräte wenden.

Verbunden mit dem Besuch des Prinzenpaares wurde auch die Einladung zum großen Fasentumzug, der in Orschweier am Sonntag, 4. Februar, stattfindet, überbracht. Sowohl Bürgermeister als auch Ortsvorsteher nahmen diese an. Die Narrenräte, in Begleitung der Garde, werden wieder in der Woche davor in den örtlichen Straßen präsent sein, um das Narrenblatt und die Umzugsplaketten zu verkaufen.