Eine rekordverdächtige Zahl an Ehrungen und Veränderungen im Vorstand prägten die Hauptversammlung der Narrenzunft Haigerloch. Im Blickpunkt stand dabei ein besonders verdienter Narr.

Die wichtigste Personalie vorweg: Aus einem Führungstrio ist bei der Zusammenkunft im Zunftheim am vergangenen Freitag ein Führungsduo geworden. Seit 2019 lag die Verantwortung für die Narrenzunft in den Händen der gleichberechtigten Vorstände Miryem Heller, Frank Graf und Timo Haser.

Aus Führungstrio wird Führungsduo

Und aus diesem „Dreigestirn“ verabschiedet sich jetzt Timo Haser. Seine Position wurde auch nicht neu besetzt, so dass sich Heller und Graf die Führungsarbeit künftig teilen. Mit bewegter Stimme und mit den Tränen kämpfend verabschiedete Miryem Heller ihren Kollegen und zählte dessen viele Verdienste während seiner 29-jährigen Zugehörigkeit zur Haigerlocher Narrenzunft (davon 24 Jahre im Narrenrat) auf. Haser war von 2001 bis 2009 als Vertreter der Bräutelgesellschaft im Narrenrat, danach war er bis 2015 Beisitzer und dann Maskenmeister bis zu seiner Wahl zu einem von drei Vorständen im Mai 2019 und darüber hinaus sogar noch in Personalunion bis 2021.

Ernennung zum Ehrennarrenrat

Viele Verdienste also, die Timo Hauser und seiner Frau Ramona nicht nur einen Gutschein für den Besuch des Restaurants „Spielweg“ im Münstertal (dort kocht Spitzenköchin Viktoria Fuchs) einbrachten, sondern ihm vor allem die Ernennung zum Ehrennarrenrat. Dafür erhoben sich alle Anwesenden von den Plätzen und applaudierten. Es gab noch eine Reihe mehr an Ehrungen, darunter auch etliche Zunftorden in Gold.

Künftig eine Zunftschreiberin

Es gab noch weitere Veränderungen in der Vorstandschaft. So wird aus dem Zunftschreiber nämlich eine Zunftschreiberin. Felix Beier bekleidete bisher dieses Amt, seine Nachfolge tritt Franziska Erat an. Die Bräutelgesellschaft wird im Narrenrat künftig von Tim Weimann repräsentiert, er folgt auf Maik Halm.

Zudem wurde die Zahl der Beisitzer von bisher sieben auf zehn erhöht. Neu hinzu in diese Riege stoßen Marco Beuter, Tim Burkhardt und Lia Lieten. Alle anderen Amtsinhaber stellten sich zur Wiederwahl. Die Wahlen wurden von Ehrenzunftmeister Eberhard Butter geleitet.

Die Ehrungen im Überblick

Zunftorden in Gold:

Cornelia Edelmann, Gunnar Halm, Hans-Peter Hoffmann, Kay-Uwe Kästle (alle 42 Jahre Mitglied), Bernd Kronenbitter (20 Jahre Narrenrat), Ewald Heller (20 Jahre das Zunftheim betreut).

Zunftorden in Silber:

Wolfgang Gulde (30 Jahre Mitglied), Markus Kimpfler (35 Jahre), Elke Helmes (36 Jahre), Thorsten Halm (41 Jahre).

Zunftorden in Bronze:

Corinna Siebert (16 Jahre Mitglied), Laura Cabanillas, Franziska Erat und Felix Beier (alle vier Jahre im Narrenrat der Zunft).

Maskenträgerabzeichen in Gold:

Margit Stütz.

Mskenträgerabzeichen in Silber:

Heike Locher.

Maskenträgerabzeichen in Bronze:

Tim Burkhard, Michael Dresel, Ramona Haser, Lia Lieten, Selina Kleindienst, Max Elser, Laura Cabanillas und Timo Haser.