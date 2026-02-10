Narrenzunft Frohsinn Donaueschingen: Feiner Spott auf Rädern – so entstehen die Themenwagen

Keine Fasnet ohne Wagen der Narrenzunft Frohsinn Donaueschingen. Die Arbeit verbindet Handwerk, Humor und Haltung. Welche Themen sich die Bauer 2026 vornehmen.
Wenn sich in Donaueschingen die fünfte Jahreszeit nähert, beginnt für eine kleine Gruppe ein arbeitsintensiver Ausnahmezustand. Während andere noch über Kostüme nachdenken, entstehen im Hintergrund jene rollenden Bühnen, ohne die der Fasnetumzug am Sonntag, 15. Februar, kaum vorstellbar wäre: die Themenwagen des Frohsinn Donaueschingen. Jahr für Jahr greifen sie auf, was die Stadt bewegt – politische Entscheidungen, Baustellen, Verkehrsfragen oder schulische Debatten. Pointiert, humorvoll und stets mit dem nötigen Fingerspitzengefühl.