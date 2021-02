Narrenzunft Eutingen Verein geht in Corona-Zeiten neue Wege

Auch stellten NZE-Mitglieder die närrische Litfaßsäule wieder vor dem Eutinger Rathaus auf. Die von Klaus Sökler vor mehr als 15 Jahren ins Leben gerufene Säule enthält einen Zeitstrahl aus Bildern und Zeitungsartikeln, der rund ein halbes Jahrhundert zurückreicht. Das obere Maskenbild gestalteten Jutta und Ralf Kramer, die NZE-Schrift brachte Roland Müller an und die NZE-Farben verlieh Daniela Merlo der Litfaßsäule. Mit den folierten Medienerzeugnissen auf der Säule werden die Vorbeikommenden erreicht, die sich für die Fasnet interessieren. Artikel zu den Ringtreffen und Jubiläen, Gruppenfotos und vieles mehr sind zu sehen.

Die Narrenzunft berichtet von einer Eutingerin, die eine Fasnetszeitung von 1955 aus der ehemaligen Gaststätte Waldhorn gefunden hat. Auf dieser Ausgabe stand "Karnevals Großanzeiger für Eutingen und alle umliegenden Bierdörfer (Amtliches Krampforgan des Prinzen Karnevals)." Der langjährige Zunftmeister Hans Teufel erinnert sich noch an die Zeit, als die Rekrutenjahrgänge die Eutinger Fasnetszeitung erstellten. Nach der Gründung der Narrenzunft Eutingen führten ein Team diesen Brauch einige Jahre weiter. So mancher Eutinger warf von Handgeschriebene Geschichten und Reime in den Briefkasten, der immer mal wieder an einer anderen Stelle hing.

Büttel wird auch auf der DVD zu sehen sein

Das Redaktionsteam formte aus den eingegangenen Geschichten "Offizielle Bekanntmachungen", "Anzeigen", "Stellenanzeigen" oder sogar "Heiratsgesuche". In der Ausgabe von 1953 heißt es beispielsweise, dass der Gemeinderat einstimmig bewilligt habe, den früheren Wiegeraum des Rathauses in einen Ratskeller umzubauen. Dann müsse nach den Gemeinderatssitzungen nicht vier bis fünf Wirtschaften abgerissen werden, bis man noch eine offene fände. Ebenso wurde von Geschäftseröffnungen, Ausflügen in das frühere Gasthaus "Germania" oder von der Kochkunst einer Eutingerin berichtet, die mit Lebkuchengewürz den Braten gekocht habe. Weit vorausdenkend war der damalige Elferrat, denn der wusste schon, dass der Gemeinderat 1953 das Ende der 1960er-Jahre eingeweihte Schwimmbad geplant hat.

Die Eutinger Fasnetsfreunde und später Mitglieder der Narrenzunft gingen von Haus zu Haus und verkauften die Fasnetszeitung. "Das musste an einem Tag passieren", denkt Hans Teufel zurück, dass mancher sich gefreut habe, in der Zeitung auf den Arm genommen zu werden, andere seien zutiefst beleidigt gewesen. Ein falscher Artikel mit bösen Unterstellungen erreichte das damalige Orga-Team, weshalb Teufel nach dem Druck sogar zum Ortspolizisten kommen musste. "Wie der reinkam, wusste keiner", berichtet Teufel von der Misere.

Mit den Jahren sei der Brauch eingeschlafen. Später wurde bei den Hallenfasnetsveranstaltungen mit Auftritten über das Geschehen im Ort berichtet. Seit einigen Jahren übernimmt der Büttel diese Aufgabe, der auch am Fasnetssamstag, 13. Februar auf der NZE-DVD zu sehen sein wird.