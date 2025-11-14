Narrenzunft entscheidet: Nächster Fasentsumzug in Friesenheim erst 2029

Die Friesenheimer Narrenzunft hat sich gegen einen Umzug im kommenden Jahr ausgesprochen.
Die Friesenheimer Fasentzunft hat ein sehr erfolgreiches Jahr 2024 bilanziert. Ausschlaggebend für ein herausragendes Kassenergebnis von Säckelmeisterin Manuela Müller ist der Fasnachtsumzug. Viele Helfer waren eingeteilt und der Erfolg der Fasnachtskampagne 2024 ließ auch den Zunftrat mit Petra Huber und Christine Sturm hörbar aufatmen. Dennoch verkündete Christine Sturm vom Zunftrat: „2026 wird es keinen Umzug geben. Der nächste ist ganz bestimmt zum 60-jährigen Bestehen der Zunft – im Jahr 2029.“