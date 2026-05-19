Narrenzunft Ehrenwald Dister: Das Jubiläum in Bechtoldsweiler wird in Erinnerung bleiben

Die Narrenzunft Ehrenwald Dister aus Hechingen-Bechtoldsweiler hat ein ereignisreiches Jahr hinter sich. Nun blicken sie auf die Highlights.

Der Vorsitzende der Narrenzunft Ehrenwald Dister, Bernhard Locher, blickte bei der Hauptversammlung auf ein erfolgreiches Jubiläumsjahr zurück. Neben der traditionellen Fleggafasnet mit Häsabstauben, Narrenbaumstellen, Schultesabsetzen, Wurstwagen, Weißwurstfrühstück, Kinderball und Fasnetsausklang wurde am letzten Januarwochenende das 30-jährige Jubiläum gebührend gefeiert. ​

Zum Brauchtumsabend am Samstag im Bürgerhaus mit Barzelt und zum großen Jubiläumsumzug mit anschließender Straßenfasnet hatten die Ehrenwald Dister geladen und konnten hierbei zahlreiche Narren, Zuschauer und Gäste begrüßen. „Alles hat reibungslos funktioniert und wir sind stolz auf ein grandioses Festwochenende“, so die Worte von Zunftmeister Bernhard Locher.

Helferfest im Juli

​Dass viel Arbeit in der Vorbereitung und Umsetzung steckte, erwähnte er ebenfalls mit dankenden Worten an die Mitglieder und die vielen freiwilligen Helfer und lud sogleich zum Helferfest im Juli ein. Auch außerhalb der Fasnet engagierte sich die Zunft am Scheunenfest im Herbst 2025 und nahm an der Herbstringversammlung in Boll teil. ​

Vorausschauend blickte Locher mit einigen Aktionen in die nächsten Monate: Beim Helferfest werden die Ehrungen abgehalten, im Oktober soll es für den Narrensamen wieder Kürbisschnitzen erstmals mit Übernachtung geben, im November wird der vereinsinterne Infoabend abgehalten und an der Herbstringversammlung in Bisingen teilgenommen und im Dezember richten die Dister die Nikolausfeier aus. Die Fleggafasnet soll traditionell beibehalten werden, im Jahr 2027 bewirtet die Narrenzunft die Vatertagshockete und dann soll es den lang ersehnten Ausflug geben!

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Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: 1. Vorsitzender bleibt Bernhard Locher, Jonas Keßler wurde als Kassier bestätigt. Bianca Oesterle übt weiterhin das Amt der Schriftführerin aus, Daniel Wütz bleibt Beisitzer. Melanie Kiefer hat als Jugendwartin nicht mehr kandidiert, auf sie folgt Janina Länge und wird neu in die Vorstandschaft aufgenommen. ​

Alle Neumitglieder oder Neugeborenen seit der letzten Hauptversammlung bekommen zur Begrüßung in den Verein ein Mäskle überreicht. Zum Abschluss bedankte sich der Narrenchef Bernhard Locher bei allen Anwesenden und freut sich auch weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit.​