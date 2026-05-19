Narrenzunft Ehrenwald Dister: Das Jubiläum in Bechtoldsweiler wird in Erinnerung bleiben

Die Narrenzunft Ehrenwald Dister aus Hechingen-Bechtoldsweiler hat ein ereignisreiches Jahr hinter sich. Nun blicken sie auf die Highlights.
Der Vorsitzende der Narrenzunft Ehrenwald Dister, Bernhard Locher, blickte bei der Hauptversammlung auf ein erfolgreiches Jubiläumsjahr zurück. Neben der traditionellen Fleggafasnet mit Häsabstauben, Narrenbaumstellen, Schultesabsetzen, Wurstwagen, Weißwurstfrühstück, Kinderball und Fasnetsausklang wurde am letzten Januarwochenende das 30-jährige Jubiläum gebührend gefeiert.