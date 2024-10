Narrenzunft Bieringen: Benefizkonzert hilft schwerkranken Kindern

Der Spenden-Marathon geht zugunsten der Arche IntensivKinder beziehungsweise deren Förderverein Arche Noah in Kusterdingen-Mähringen. Die Arche und der Förderverein kümmern sich um schwerkranke Kinder, die nach einem stationären Klinikaufenthalt noch intensivmedizinische Anschlussversorgung benötigen und ermöglichen ihnen ein lebenswertes Leben in einem häuslichen Umfeld. Mit verschiedenen Veranstaltungen und Aktionen sammelt die Narrenzunft das Jahr über Spenden.

Statt Gastgeschenken geht Geld in den Spendentopf

So haben die Narren während der Fasnet bei Zunftmeisterempfängen anstatt Gastgeschenken jeweils einen Geldbetrag in den Spendentopf gegeben. Bei der örtlichen Seniorenfasnet wurde für die Bewirtung nicht kassiert, sondern ebenfalls ein Spendenhut aufgestellt. Beim Leseabend wurde der Spendentopf um weitere 525 Euro aufgestockt, so dass bis jetzt eine Spendensumme von rund 1100 Euro gesammelt wurde. Zum Abschluss veranstaltet die Narrenzunft Bieringen ein Benefizkonzert mit dem Doppelquartett „DaCaPolis“.

Das Doppelquartett entstand im Jahr 2010 aus dem Polizeichor Tübingen. Die acht Sänger mit ihrer Chorleiterin haben es sich zur Aufgabe gemacht, abweichend vom Chor auch andere Literatur zu präsentieren und damit gemeinsame Konzerte zu bereichern. Das Repertoire reicht vom schlichten Volkslied über sakrale Musik bis hin zu Schlagern und beinhaltet auch eigene Arrangements. Alle Sänger sind Amateure und singen mit viel Freude an der Musik. Der Reinerlös aus dem Kartenverkauf geht ebenfalls an die Arche Intensivkinder beziehungsweise deren Förderverein Arche Noah.

Die Plätze im Bürgerhaus Buse sind frei wählbar

Das Konzert beginnt am Samstag, 12. Oktober, um 19.30 Uhr, im Bürgerhaus Buse. Der Saal öffnet um 18.30 Uhr. Die Sitzplätze sind frei wählbar. Die veranstaltende Narrenzunft sorgt vor und nach dem Konzert sowie in der Pause für das leibliche Wohl.

Karten zum Preis von zehn Euro sind im Vorverkauf erhältlich über die telefonische Kartenreservierung (24/7) unter 07472 / 987676, im Backhaus Bieringen, dem Landgasthof Kaiser und bei der WTG Rottenburg (hier zuzüglich VVK-Gebühr). An der Abendkasse sind Karten zum Preis von 12 Euro erhältlich.