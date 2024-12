Vorbereitung auf Bundestagswahl in VS Anstieg bei Wahlbeteiligung erwartet

Die Bundestagswahl am 23. Februar 2025: In Villingen-Schwenningen sind rund 500 Wahlhelfer im Einsatz. In der Sitzung des Gemeinderates berichtete Hauptamtsleiter Joachim Wöhrle über den Stand der Vorbereitungen.