Narrenzunft aus Börstingen: Lombakapellen spielen zum 35. Geburtstag

Mit Brauchtums- und Showtänzen feierte die Narrenzunft „Sägbock“ Börstingen am Wochenende ihr 35-jähriges Bestehen in der Halle. Lombakapellen“ sorgten für eine klasse Stimmung.Zum Auftakt präsentierte Vorsitzender Jan Schmider die Zunft, die 1991 von 23 Gründungsmitgliedern aus der Taufe gehoben wurde. Die erste Maske war die Schwendelstaoahexe. Der Sage nach gab es in den Börstinger Weinbergen einen geheimnisvollen Schwindelstein, um den die Hexen bei Mondschein in der Walpurgisnacht tanzten.

Die Sägbock-Maske wurde zwar ebenfalls im Gründungsjahr nach einer Idee des Börstinger Frauenkreises entworfen, doch es dauerte dann noch zwei Jahre, bis der „Sägbock“ seine Fasnets-Premiere hatte. Der Name geht zurück auf die gekreuzten Straßenzüge in Börstingen.

Jubel-Pyramide bis unter die Decke

Zum Auftakt präsentierte die Gastgeber-Zunft ihr Brauchtum. Die Schwendelstoa-Hexen, zeigten, dass sie mit 35 immer noch gut tanzen können. Die abschließende Jubel-Pyramide reichte bis unter die Decke.

Die Börstinger Baizakrageeler spielen auf. Foto: Marzell Steinmetz

Dann ging es Schlag auf Schlag weiter: Mit AC/DC-Klängen eröffnete die Lombakapelle des Fasnetsclubs Unterjesingen ihr Programm. Es dauerte nicht lange, bis das Publikum auf den Bänken stand. Die Musiker hatten die richtige Mischung aus Polka-Ohrwürmern wie „Du bis der hellste Stern“, „Fliege mit mir in die Heimat“ zum Schunkeln und fetzigen Rock-Stücken mitgebracht.

Burg mitgebracht

Die Showtanzmädchen der Narrenzunft Weiler brachten ihre Burg mit. Sie tanzten sich rasant den steilen Weg hoch zum Weiler Wahrzeichen. Dabei überraschten sie immer wieder mit turnerischen Einlagen und spektakulären Hebefiguren. Für sie gab es einen Riesenbeifall, und natürlich wurde lautstark eine Zugabe gefordert.Die Börstinger Baizakrageeler durften bei der Geburtstagsparty nicht fehlen. Sie legten ebenfalls furios los und ließen die Halle beben. Sie brachte auch ein Geburtstagsgeschenk.mit: Ein Schnapsbrettle.

Die Börstinger Narren feiern 35. Geburtstag. Foto: Marzell Steinmetz

Nach dem schwungvollen Gardetanz des Poltringer Fasnetsclubs machten die Sulzauer Hexen die Bühne unsicher. Sie erweckten bei ihrem Tanz um den Kessel den Fürst der Finsternis, um mit seiner Hilfe den Frühling zu verhindern. Nach der Lombakapelle der Narrenzunft Wendelsheim spielte das Duo Tandem zum Tanz. Zweimal, am Freitag und Samstag, war die Börstinger Halle bis auf den letzten Platz gefüllt.