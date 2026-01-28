Narrenzunft aus Börstingen: Lombakapellen spielen zum 35. Geburtstag

Die Narrenzunft „Sägbock“ Börstingen feierte am Wochenende mit Brauchtums- und Showtänzen. Die Baizakrageeler ließen die Halle beben.
Mit Brauchtums- und Showtänzen feierte die Narrenzunft „Sägbock“ Börstingen am Wochenende ihr 35-jähriges Bestehen in der Halle. Lombakapellen“ sorgten für eine klasse Stimmung.Zum Auftakt präsentierte Vorsitzender Jan Schmider die Zunft, die 1991 von 23 Gründungsmitgliedern aus der Taufe gehoben wurde. Die erste Maske war die Schwendelstaoahexe. Der Sage nach gab es in den Börstinger Weinbergen einen geheimnisvollen Schwindelstein, um den die Hexen bei Mondschein in der Walpurgisnacht tanzten.