Narrenzünfte warnen: K.o.-Tropfen auf Toilettenpapier – das steckt hinter den Gerüchten

Narrenzünfte und Fasnetsvereine aus der Region warnen insbesondere Frauen derzeit vor einer neuen Masche mit K.o.-Tropfen auf Toilettenpapier. Ist die Angst gerechtfertigt?
Viele Fasnetsvereine und Narrenzünfte teilen derzeit eine Warnung vor einer neuen Masche mit K.o.-Tropfen auf Social Media. Diese sollen angeblich nicht nur wie bisher über Getränke, sondern auch auf Damentoiletten über Toilettenpapier verteilt werden. Die Aufnahme des Betäubungsmittels soll dann über die Schleimhäute erfolgen.