Narrenvereine im Überblick: Ein bunter Streifzug durch die Schwenninger Fasnet

Närrische Gruppen, traditionelle Figuren und kunstvolle Schemen prägen das bunte Treiben an den Hohen Tagen. Doch welche Fasnetsvereine gibt es in Schwenningen überhaupt?
Wenn die Narren die Straßen erobern, zeigen sich die Fasnetsvereine mit all ihrer Farbenpracht und jahrzehntelangen Tradition. Ob freundliche Narrenfiguren mit kunstvoll geschnitzten Schemen, geheimnisvolle Hexen oder urige Gestalten – jede Figur hat ihr eigenes Gesicht und ihre eigene Bedeutung. Wer steckt hinter Schantle, Hexe und Co.? Und was verkörpern sie?